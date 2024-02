Bock auf Medien? Komm zu uns!

/ Nicole Albrecht und Simon Fischer / Bild: M94.5

Wir stellen wieder ein – zum Start des Sommersemesters 2024 brauchen wir DICH für unser Redaktionsteam. Die Bewerbungsphase läuft noch bis Donnerstag, den 18. April, 23:59 Uhr.

Alle Infos bekommst du im folgenden Video.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Bewirb Dich jetzt fürs Sommersemester 2024!

Du hast hier (oder auf YouTube) unser Video gesehen und bist bereit für deinen Start in die Medienwelt? Dann fülle unten auf der Seite unser Bewerbungsformular aus. Bis Donnerstag, 18. April, hast du dafür Zeit. Danach melden wir uns telefonisch bei dir, um einen Termin für dein Bewerbungsgespräch zu vereinbaren. Das findet dann am Samstag, 20. April, oder Sonntag, 21. April, oder Montag, 22. April, in unserer Redaktion in Ismaning statt.

Senderführung & Infoabend

Solltest du noch mehr Informationen oder einen letzten Anreiz für deine Bewerbung brauchen, dann besuche uns doch einfach in der Redaktion. Am Dienstag, den 16. April, laden wir dich um 19 Uhr zu einer kleinen Senderführung durch unsere Radio-, Podcast- und TV-Studios im AGROB Medienpark in Ismaning ein. Oder komm zu unserem Infoabend am 18. April um 18:00 Uhr ins LMU-Hauptgebäude. Im Raum XXXX gibt es dann nochmal alle Infos. An jeweils beiden Terminen kannst du auch viele unserer Mitarbeiter:innen kennenlernen, z.B. die Leiter:innen der Ressorts und Tagesteams, und all deine Fragen stellen.

Bewirb dich!

Überlege dir, an welchen Tagen du Zeit hast, in einem der Tagesteams mitzuarbeiten und in welchem Ressort du am liebsten arbeiten würdest. Wichtig ist, dass du bei der Wahl bedenkst, dass auch die Teilnahme an den Sitzungen zur Ressortarbeit gehört. Bedenke bitte auch, dass wir für zwei Semester mit dir planen – sehr gerne aber auch länger!

Steh auch du von Tag eins in unserem Studio / Bild: M94.5 / Simon Fischer

Du bist dir noch nicht sicher, welches Ressort das richtige für Dich ist? Hier gibt’s ausführliche Infos über unser Musik-, Wissens-, Nachrichten-, Kultur-, Politik-, Event & PR-, Unterhaltungs- und Sportressort.

So geht’s weiter

Am Freitag, den 19. April, wirst du von uns zwischen 8:00 und 16:00 Uhr angerufen, um einen Termin für dein Bewerbungsgespräch zwischen dem 20. und 22. April auszumachen.

Nach deinem Bewerbungsgespräch erfährst du am Montag, den 22. April, spätabends ob du dabei bist. Wenn ja, dann geht es direkt am Freitag Abend, den 26. April, für dich los – und zwar mit einer “Freshers Night”, bei der du die Chance hast, den Sender und deine neuen Kolleg:innen in entspannter Atmosphäre kennenzulernen.

In der darauf folgenden Woche startet dann deine Mitarbeit bei M94.5 (ab dem 29. April).

Werde auch du Teil von M94.5! / Bild: Marcel Burkhardt

Die ersten Kurse

An deinem ersten Tag bei M94.5 bekommst du alles gezeigt, was für deinen Start in den Redaktionsalltag wichtig ist: vom Ablauf unserer Redaktionskonferenzen bis zur Bedienung unserer Schnittprogramme wird dir alles erklärt. Noch mehr Hintergründe lernst du dann in einem ressortspezifischen journalistischen Grundkurs (dieser geht über zwei Tage) – die Teilnahme daran ist verpflichtend.

Grundkurs Unterhaltung: Mai 2024

Mai 2024 Grundkurs Kultur: Mai 2024

Mai 2024 Grundkurs Musik: Mai 2024

Mai 2024 Grundkurs Politik: Mai 2024

Mai 2024 Grundkurs Event: Mai 2024

Mai 2024 Grundkurs Nachrichten: Mai 2024

Mai 2024 Grundkurs Wissen: Mai 2024

Mai 2024 Grundkurs Sport: Mai 2024