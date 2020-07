Politik anders – Das M94.5-Politikressort!

/ Laura Wiedemann

Politik und Hochschule – darum geht es im M94.5-Politikressort. Was das genau bedeutet und über welche Themen wir berichten, das könnt Ihr ganz einfach mit entscheiden: Werdet Teil unserer Politikredaktion!

Womit setzen sich Studierende an den Münchner Universitäten für den Klimaschutz ein? Wie sieht die aktuelle Situation für Flüchtende in den Camps auf Moria aus? Welche Rolle spielt Racial Profiling auch in Deutschland? – Diese Fragen und noch viele mehr bewegen uns im Politikressort bei M94.5. Eine Antwort auf sie zu finden ist nicht immer einfach, wir nehmen uns deshalb die Zeit, politische Themen aller Art zu beleuchten und ausführlich zu recherchieren, sprechen mit spannenden Interviewgästen und zeigen verschiedene Perspektiven auf. Was in unserer Sendung letztlich zum Thema wird, das entscheidet Ihr, wenn Ihr Teil unserer Politikredaktion werdet!

Mittendrin im politischen Geschehen – so kann deine Zeit im M94.5 Politikressort klingen und aussehen!

Wir wollen Politik „anders“ machen! Das bedeutet für uns, einen jungen Blick auf Themen zu haben, der in vielen herkömmlichen Politikformaten nur selten Platz findet. Neben Themen aus der täglichen Presse habt Ihr im M94.5-Politikressort deshalb die Möglichkeit, Politik kreativ zu denken und über das zu berichten, was Euch interessiert.

Was muss ich mitbringen?

Lust auf erste Erfahrungen in der Medienwelt und ein grundsätzliches politisches Interesse sind für eine Mitarbeit im M94.5-Poltikressort die Grundvoraussetzungen. Das bedeutet auch: Du musst kein absoluter Politiknerd sein oder die Nachrichten des Tages auswendig wissen, Dich aber auf jeden Fall im politischen Weltgeschehen auskennen und dazu bereit sein, dich noch tiefer mit Politik zu beschäftigen. Neben internationalen Entwicklungen und Hochschulthemen spielt dabei auch lokale und junge Politik eine Rolle.

Das Plenum

Das Plenum ist unser politisches Magazin auf M94.5. Jeden Dienstag ab 19 Uhr sind darin spannende Themen rund um Politik und Hochschule zu hören. Als Team erarbeiten wir dafür regelmäßig Inhalte, tauschen uns aus und diskutieren in unserer Sitzung – Das Ergebnis ist dann in unserer Sendung zu hören! Als Teil des Politikressorts schlägst Du politische Themen vor, bearbeitest und recherchierst diese, findest interessante Interviewpartner*innen und letztlich entsteht daraus Dein eigener Beitrag. Ein tolles Gefühl! Neben Deiner Arbeit in der Redaktion hast Du in unserer Sendung außerdem die Möglichkeit, erste Erfahrungen im Bereich der Moderation zu vertiefen und einen Einblick in die Aufbereitung von Nachrichten live am Mikrofon zu bekommen.

„Fußnoten“ – Der Podcast

Seit Kurzem arbeiten wir zusammen mit dem M94.5-Nachrichtenressort an unserem gemeinsamen Podcast „Fußnoten“. Hier geben wir unserem politischen Thema der Woche eine Plattform und sprechen darüber, was diese Woche zu kurz kam. Als Politikredakteur*in hast Du hier die Möglichkeit, erste Erfahrungen im Bereich Podcast zu sammeln – sei es in der Recherche, Intervieworganisation oder als Moderator*in.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden. Inhalt laden

Sonst so?

Neben unserer regelmäßigen Sendung „Plenum“ und dem Podcast „Fußnoten“ sind wir als Politikressort mit für die Organisation und Erarbeitung von Wahlsendungen zuständig. Stehen Kommunalwahlen, Europawahlen oder auch Ereignisse von weltweitem Interesse, wie die Wahl des US-Präsidenten an, wird es in den Studios von M94.5 spannend und manchmal auch hektisch. Gemeinsam mit vielen anderen Redakteur*innen hast Du als Teil des M94.5-Politikressorts die Möglichkeit, bei einer Wahlsendung mitzuwirken und zum Beispiel live von einer Wahlparty oder im Vorfeld aus dem Parlament zu berichten. Auch sonst bist Du als Teil des Politikressorts viel außerhalb der Redaktion unterwegs. Als Reporter*in berichtest Du zum Beispiel von der Black Lives Matter-Demo am Königsplatz oder auch von der Münchner Sicherheitskonferenz – Mitten im Geschehen und ganz nah an Themen und Menschen dran!

Neben Lust auf Medien und Politik solltest Du außerdem am Dienstagabend ab 20.15 Uhr Zeit für unsere wöchentliche Sitzung haben. Wir, das M94.5-Politikressort, freuen uns auf Dich!