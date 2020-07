Event und PR Ressort

/ Bruni Waldmann / Bild: Michael Goder // M94.5

Kreative Köpfe treffen auf Planungsgenies! Im Eventressort lernst du neben der Basics der Medien auch die bunte Welt des Marketings kennen. Wie knüpft man Kontakte? Was ist der richtige Weg, um durch die vielfältige Welt des PR und Öffentlichkeitsarbeit zu navigieren? Wie schmeiße ich ein Event oder Projekt? Schnallt euch an und schaut zu, wie aus Event-Redakteuren waschechte Marketing-Profis werden!

Was sind die Aufgaben des Ressorts?

EVENTS MADE WITH ❤ IN MUC

Vielleicht hat man euch auf dem ein oder anderen Event von M94.5 schon einmal getroffen? Diese werden vom Eventressort organisiert, vorbereitet und gerockt! Dafür wird geplant, organisiert und diskutiert, was das Zeug hält. Erst die richtige Planung macht aus einer gewöhnlichen Veranstaltung ein wahres M94.5 Event, wie z.B. der Sendergeburtstag, die Jahrescharts oder unsere Boazngaudi.

MEHR ALS SCHNÖDE WERBUNG

Taucht ein in die bunte Welt des Marketings. Wir zeigen euch, dass hinter PR weitaus mehr, als einfach nur Werbung steckt und wie man mit Herz und Geschick eine Reichweite aufbaut.

Worauf kommt es dabei an? Was bleibt hängen? Das Eventressort hilft euch, ein Gespür zu entwickeln, welche Dinge nicht nur gut ankommen, sondern auch noch besser bei den Leuten hängen bleiben.

Was lernst du im Eventressort?

Teamwork, Teamlove! 💪 Allem voran lernst du, wie du in einer Gruppe auf Augenhöhe deine Ideen und Pläne ausbauen und realisieren kannst. Gute Dinge fangen immer gemeinsam an!

Networking! 🤝 Wie knüpft und pflegt man die richtigen Kontakte? Wie baut man ein Netzwerk aus, von dem jeder Teilnehmer profitiert? Kontakte knüpfen macht nicht nur Spaß, es ist auch eine „erste Visitenkarte“ in der Arbeitswelt.

Organisation & Planung ✍️ ist das A und O! Was sind die richtigen Schritte, um ein mega-Event oder Projekt auf die Beine zu stellen? Gemeinsam erarbeiten wir dafür die richtigen Pläne und optimieren unsere Organisation.

Für wen eignet sich das Eventressort?

Wer Bock auf Teamwork hat und etwas Großes starten will, ist hier sowieso willkommen! Am besten bringst du Ideen, Kreativität, Interesse an diverse Veranstaltungen und eine Liebe für Planung oder Organisation mit. Übrigens – für unser Ressort musst du wirklich keine Rampensau sein. Es reicht, wenn du mit Liebe und Hingabe an dein Projekt gehst.

Wir freuen uns auf dich!