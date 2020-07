Vom Hobby zum Beruf? – Das Sportressort

/ Sophia Linnenbrink und Antonia Engelhardt / Bild: M94.5 / Vroni Kallinger

Von A wie Aircheck, C wie Calzone, K wie Kommentieren über L wie Live-Tickern bis Z wie Zusammen. Das ist das Sportressort von M94.5.

Wie beschreibt man ein Ressort, dass sich ein gemeinsames Hobby zur Aufgabe macht? Wir lieben den Sport. Wir sind unter anderem Fußballer*innen, Tennisspieler*innen und Handballer*innen, manche von uns betreiben Sport aber auch lieber passiv – von der Couch aus. Und wir lieben die Geschichten, die hinter dem Sport stecken. Um die zu erzählen, sind wir vor allem eins: unterwegs. Immer auf der Suche nach den besten Tönen aus der Sportstadt München.

Möglichkeiten über Möglichkeiten

Sportressort heißt: mit dem Aufnahmegerät draußen sein – vor Ort. Dafür ist dir als Sportredakteur*in kein Weg zu weit. Du fährst vom Münchner AudiDome bis nach Innsbruck zur Vierschanzentournee, wo dir keine Etappe entgeht. Von Tag eins an bietet dir das Sportressort alles zum Ausprobieren, Lernen und Selber machen. Wir berichten viel über regionalen Sport in und um München. Vom FC Bayern Basketball, über erstklassigen Rollstuhlbasketball der RBB Iguanas München bis Eishockey des EHC Red Bull München. Dabei lernst du Live-Tickern, Geschichten sammeln und Interviews mit Sportler*innen zu führen.

Außerdem begleitet das M94.5-Sportressort den Drittligisten SpVgg Unterhaching. Mit unserem Fanradio „Haching FM“ berichtest du 90 Minuten live aus dem Sportpark – und machst deine ersten Schritte als Fußballkommentator*in.

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Instagram.

So kannst auch du bei HachingFM abgehen.

Meldungen in Bewegung

Ob du vom Geschehen auf dem Rasen, dem Parkett oder auf der Piste berichtest, du wirst in jedem Fall in unserer wöchentlichen Radiosendung „Bewegungsmelder“ zu hören sein.

Sollte ein tiefgründiges Gespräch mit deinem*r Lieblingsportler*in eher dein Ding sein, dann ist unser Podcast die „Sportgondel“ genau das Richtige für dich.

Radsportfan? Auch darüber quatschen wir gerne. Im Radsportpodcast „WATTs Ab!“ waren unter anderem schon die Radsportprofis Simon Geschke, Emma Hinze und Ultracyclerin Fiona Kolbinger zu Gast. Ansonsten sprechen unsere Sportressort-Radler aber auch über das Neueste aus dem Sport auf zwei Rädern – und vielleicht ja auch bald du.

Mit unseren M94.5-Alumnis, wie zum Beispiel Florian Schmidt-Sommerfeld, Jan Lüdeke oder Martin Piller, die ihre Leidenschaft bei Sky, Magenta Sport und Co. zum Beruf gemacht haben, erhältst du außerdem Feedback von echten Profis.

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Instagram.

Basketballerin Leonie Fiebich zu Gast in der „Sportgondel".

Warum du?

Dafür musst du kein sportliches Allround-Multitalent sein. Es ist egal, ob du auf dem Fußballplatz groß geworden bist und jeden Trainerwechsel deines Vereins auswendig weißt, wortwörtlich über den Schwebebalken schwebst oder doch eher lateinamerikanischen Stepptanz zu Technomusik liebst. Mit deiner persönlichen Leidenschaft für den Sport und dem nötigen Hunger für spannende Geschichten aus und für München bist du bestens gerüstet. Und, last but not least, Hunger ist ein gutes Stichwort: Du spendest genauso gerne wie wir deine letzten Euros für die beste Calzone der Stadt (Alternativen werden meistens (!) akzeptiert) beim Pizzaessen nach der wöchentlichen Sportsitzung.

Wir treffen uns immer Montag abends um 20:15 – zu dieser Zeit solltest du also frei haben oder dir frei machen. Wir freuen uns auf dich!