München Moments – Der Podcast für Wochenend-Highlights aus Minga

Puh! Nach der vergangenen Folge war am Wochenende vom 10.11. bis 12.11. erstmal Detox angesagt. In dieser Folge von “München Moments” geht es sportlich zu. Welche Sportarten eignen sich zum Daten? Wie sind lange Partynächte mit einer Gym-Routine vereinbar und welches Restaurant eignet sich am besten für Teambildung? Das haben Finn und Bianca für euch ausgetestet und teilen dazu ihre Erfahrungen! Außerdem erzählt Finn, wie er mit Krisen in seinem Basketballteam umgeht und Bianca beurteilt ihren aller ersten Spinning Kurs! So sieht das Münchener Studierendenleben am Wochenende aus.