Anders auf einen Blick (26/01 – 01/02)

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter soll die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Es liegt wieder Schnee in München, dass passt aber irgendwie zum feeling zur Zeit: Klausurenstress, Dunkelheit und gefühlt jeder ist krank. Ein paar Highlights gab es diese Woche aber trotzdem und dieses Wochenende fängt auch schon der Februar an und der längste Monat des Jahres kommt endlich zum Ende. Und wenn es bei euch in der nächsten Woche immer noch heißt Klausuren und lernen, macht euch keine Sorgen, denn jeden Tag bleibt es länger hell und bald heißt es nur noch Semesterferien, Frühlingsgefühle und hoffentlich ganz viel Sonne!

ALLES WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Indie-Spiele sind soooo geil, aber was bezeichnet etwas als Indie? Ist Skyrim ein Indie Spiel? Wahrscheinlich nicht. Was ist mit Hollow Knight: Silksong? Wahrscheinlich schon! Eine Antwort auf diese Frage ist heute dabei mit zusätzlichen Einblicken in Skyrim und Silksong.

ROCK MEETS ELECTRO

Ein Mix aus Rock und elektronischen Elementen, menschlicher Wärme und digitaler Isolation: Das alles vereint die Band Ulrika Spacek in ihrer Musik. Heute waren Joe und Syd aus der Band bei uns in der Hörbar im Interview. Mit Moderatorin Anna Wörndl sprechen sie über ihre musikalische Entwicklung und erzählen von ihrem anstehenden Album-Release.

SPORT VERLIEBT

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Und in dieser Woche geht es um: die große Liebe einer Sportredakteurin zur Streif, alles zum perfekten Skischuh und dem Neujahresauftakt der FC Bayern Frauen in der Bundesliga.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Der Januar neigt sich dem Ende zu und damit auch meine Nerven vor der Klausurenphase.

Manchmal möchte man einfach in ein Kissen schreien oder hysterisch durch das eigene Zimmer rennen. Muss auch mal sein für die mentale Gesundheit. Den passenden Soundtrack dazu habe ich euch auch schon gefunden. Das britische Indie-Duo The Femcels hat heute ihr Debütalbum “I have to get hotter” veröffentlicht. Das Album ist genauso durchgedreht wie die Namenswahl der Band: Femcels steht für “female involuntary celibates”, also das weibliche Pendant zu Incels. Damit sind Männer gemeint, die unfreiwillig keine romantischen oder sexuellen Beziehungen haben. Nur geht es hier eben um Frauen. Darum geht es dann auch in ihrem Album: über 16 Tracks hinweg machen sie sich über Dating als 20-irgendwas-jährige lustig.

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Thrifty Friday

Auch diese Woche heißt es wieder geiles Essen, Live-Musik und natürlich Shopping. Ab 17 Uhr findet in der alten Paketposthalle wieder der Midnightbazar statt. Der Nachtflohmarkt kombiniert Vintage-Schätze, Live-Musik, Shows und Foodtrucks zu einem schönen Abend in ganz besonderer Atmosphäre! Online gibt es die Tickets ab 3,60 Euro an der Abendkasse kosten sie 5 euro. Und keine Sorge falls ihr es nicht schon um 17 Uhr schafft, der Markt ist bis Mitternacht geöffnet.

Samstag: Genuss erleben!

Lust auf alles was gut tut? Das findet ihr auf der Erlebnissmesse – Genuss Kultur München im Zentrum für interdisziplinäre Raum- und Kulturarbeit in der Dachauerstraße. Hier findet ihr wirklich alles was das Herz begehrt Feinkost, Wein und einfach ganz viel Essen! Die Messe ist am Samstag von 13 – 19 Uhr geöffnet, die Tickets gibt es online für 19 euro.

Sonntag: Jazz meets Brunch

Unter dem Motto OskarMaria Swingt! findet in der Oskar Maria Brasserie ein ganz besonderer Brunch statt. Daniel Fischer und Julia Hornung, Musiker:innen des Monaco Swing Ensemble lassen die Blütezeit des jazz wieder aufleben und dazu natürlich super gutes Essen. Das ganze findet von 11 bis 14 Uhr statt und liefert einen perfekten Start in den ersten Sonntag im Februar. Reservieren könnt ihr auf der Website der Brasserie.

UND SONST?

Ja und sonst? Ich sollte wohl jetzt mal anfangen für meine Klausuren zu lernen, denn wie viele andere wahrscheinlich auch, ist meine Lieblingsbeschäftigung in der Klausurenphase alles was nicht lernen ist. Leider muss man halt irgendwann anfangen und ich wünsche allen, die das Anfangen noch vor sich haben viel Erfolg und eine gute Klausurenphase. Aber nicht vergessen, pausen beim lernen sind trotzdem wichtig! Damit euch noch ein schönes Wochenende.

Lg Hanna