Der Bewegungsmelder vom 26.01.2026
Eine Liebeserklärung an den Wintersport
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:
- Eine große Liebe – Die Streif in Kitzbühel
- Der perfekte Skischuh – Warum man seine Skischuhe anpassen sollte?
- Frauen Bundesliga – Die FC Bayern Frauen im Neujahresauftakt gegen RB Leipzig
Moderation: Lars Willeitner
Redaktion: Marie-Noelle Svihla, Finn Weber, Johanna Kopp
RvD: Lea Steglich
Sendeleitung: Lars Willeitner
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5