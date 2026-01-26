Eine Liebeserklärung an den Wintersport

/ Lea Steglich / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!



Der Bewegungsmelder vom 26.01.2026

Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:

Eine große Liebe – Die Streif in Kitzbühel

– Die Streif in Kitzbühel Der perfekte Skischuh – Warum man seine Skischuhe anpassen sollte?

– Warum man seine Skischuhe anpassen sollte? Frauen Bundesliga – Die FC Bayern Frauen im Neujahresauftakt gegen RB Leipzig

Moderation: Lars Willeitner

Redaktion: Marie-Noelle Svihla, Finn Weber, Johanna Kopp

RvD: Lea Steglich

Sendeleitung: Lars Willeitner

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5