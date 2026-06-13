Das Katerfrühstück vom 13.06.2026

OLE-OLE-Katerfrühstück

13. Juni 2026 / / Bild: M94.5/Franziska Sprinzl

Das Katerfrühstück von M94.5 liefert dir alles an Unterhaltung, was du brauchst. Aktuelles Zeitgeschehen, absurde Situationen und ab und zu die wirklich wichtigen Themen unserer Zeit. Stay hydrated, stay entertained, stay katerfrühstücked!

Unsere Moderatorinnen Hanna Fritz und Naira Gerhardt haben das Kater (-frühstück) für euch an die Leine genommen und spazieren geführt, ob das schon als Methode Acting zählt? Ich weiß ja nicht… Exklusive auch hier eine ganz besondere Folge Frank Rosin und der neueste Trend für ein super erstes Date: das Date im Escape Room! Heute wurde ein Referat über Mehrzweckeier gehalten und es stellt sich heraus die größten Schmarotzer unserer Gesellschaft sind Babys! Die Sendung für den perfekten Start in die WM, und habt ihr alle Songs erkannt?

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