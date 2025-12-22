Die Gamefabrik jetzt mit 98 % weniger Musik

/ Florim Seciri

Hey yo, ihr kennt die Gamefabrik? Unsere Spielesendung auf M94.5? Cool. Leider läuft die im Radio nur einmal im Monat. Das ist unserer Meinung nach viel zu wenig. Deshalb gibt es jetzt zusätzlich noch einen Podcast! In der ersten Ausgabe überlegen wir was die besten Spiele dieses Jahr waren und wer welchen GameAward gewinnt!

Im Gamefabrik Podcast reden wir einfach über das was uns grade in der Spielewelt bewegt. Hören könnt ihr den überall wo es Podcasts gibt.