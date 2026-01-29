Elder Scrolls VI: Silksong

/ Andre Anthony Foster und Pavel Fridrikhs / Bild: Elias Mohr





Die Gamefabrik ist das Magazin für Spiele aller Art. Vorgestellt werden Neuerscheinungen, aber auch alte Gaming-Klassiker. Egal ob Ego-Shooter, Taktikspiel oder vielleicht sogar ganz analog, jedes Spiel findet seinen Platz und wird angezockt…

Indie-Spiele sind soooo geil, aber was bezeichnet etwas als Indie? Ist Skyrim ein Indie Spiel? Wahrscheinlich nicht. Was ist mit Hollow Knight: Silksong? Wahrscheinlich schon! Eine Antwort auf diese Frage ist heute dabei mit zusätzlichen Einblicken in Skyrim und Silksong.

Die Gamefabrik läuft immer am letzten Donnerstag im Monat um 19 Uhr live auf M94.5 und am darauffolgenden Freitag um 13 Uhr in der Wiederholung.