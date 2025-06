Anders auf einen Blick (09/06 – 15/06)

/ Anna Wörndl / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der neue Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einem Blick für euch zusammenfassen.

Das Wi-Wa-Wochenende steht vor der Tür. Jippie! Aber das haben wir uns auch alle redlich verdient: Unsere Redaktion, weil wir fleißig recherchiert, geschrieben, interviewet, geschnitten und so fantastische Beiträge für euch gezaubert haben! Und ihr, weil ihr… äh, ihr habt bestimmt auch tolle Dinge getan! Glückwunsch! Damit ihr euch jetzt nicht noch mit der Planung überfordert, liefern wir euch hier alles, was ihr für euer perfektes München-Wochenende braucht!

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Von der ersten Klasse bis zum Doktor-Titel geht es in Deutschland um Noten. Das lenkt uns vom Wesentlichen ab – eine effektive Bildung geht auch ohne sie. Ein Essay von Daniel Kuhn.

Liberté, Egalité, Queerité

Freiheit, Vielfalt und queere Selbstbestimmung – unter diesem Motto wird dieses Jahr der Christopher Street Day durchgeführt. In München findet der CSD am 29. Juni statt. Aber er ist bei weitem nicht das einzige Event, das unsere Stadt zum Pride Month zu bieten hat. Zahlreiche Kulturhäuser und Vereine haben sich ins Zeug gelegt, den Juni besonders bunt zu machen. Hier gibt’s zwölf besondere Veranstaltungen, die in München passend zum Pride-Month stattfinden.

The Mystery Lights – Purgatory Tour

Roh, energiegeladen und voller Retro-Vibes! The Mystery Lights sind eine der spannendsten Garage-Rock-Bands unserer Zeit. Mit ihrem neuesten Album “Purgatory” ist die Band aus New York jetzt auf Tour quer durch Europa. Im Interview mit Carl Bollig und Isabel Goltsman erzählen sie, wie sie ihren Sound gefunden haben, sprechen über ihren kreativen Prozess und wie es ist auf Tour zu sein!

UNSER ALBUM DER WOCHE

Was passiert, wenn sich ein erfahrenes Rock-Kollektiv und das Los Angeles Philharmonic Orchester zusammenschließen und ein gemeinsames Projekt starten? Und was, wenn sich beide Seiten völlig austoben dürfen? Die Antwort heißt: „Phantom Island“ von King Gizzard & The Lizard Wizard! Eine wilde Fusion aus psychedelischem Rock und aufwendigen Orchesterklängen!

Das mittlerweile 27. (!) Album der Band ist ursprünglich parallel zu ihrem Vorgängeralbum “Flight b741” entstanden. Die Band hat sich aber dazu entschieden, dass bei machen Songs einfach noch was fehlt. Mehr Raum, ein anderer Anstrich. Also haben sich die Australier mit dem Los Angeles Philharmonic Orchester zusammengetan. Und herausgekommen ist eine psychologische Reise ins Innere unseres Geistes. Die „Phantom Island“. Also ein nicht realer Ort in unserem Kopf, der auf Illusionen basiert. Das Album beschäftigt sich viel mit psychischen Zuständen wie Ängsten oder Sorgen und kombiniert das mit musikalischen Ideen, die einen ganz besonderen Mix ergeben. Wir schnuppern jetzt einmal in diese Welt rein:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Im Import Export Live-Musik hören

Das community-orientierte DIY-Label „new basement“ feiert sein Sommerfest im Import Export! Hier könnt ihr ab 19 Uhr Live-Musik von verschiedenen Bands genießen.

Samstag: Münchens 867. Geburtstag feiern

München feiert seinen 867. Geburtstag und wir sind alle eingeladen! Auf dem Marienplatz, dem Odeonsplatz und an weiteren Orten in der Innenstadt gibt es Live-Musik, Tanzaufführungen, Stadtführungen und vieles mehr. Wir sagen „Happy Birthday, München!“

Sonntag: Beim offenen Singtreff mit anderen singen

Singen macht glücklich: Beim offenen Singtreffen mit Sabina Lorenz im Kulturladen Westend könnt ihr von 15 bis 17 Uhr gemeinsam mit anderen singen! Ihr singt einfache Lieder, einstimmig oder im Kanon. Davor stimmt ihr euch mit Einsingen, Körper- und Stimmübungen ein!

UND SONST?

Leuteeee, wenn euch das nicht reicht… am Wochenende gibt es Strihle-Strahle-Sonnenschein! Wenn euch langweilig ist, dann legt euch halt an die Isar, fahrt an ‘nen See oder holt euch ein Eis! Apropos Eis: Auf Instagram gibt’s ab sofort JEDE WOCHE den M94.5-Eis-Preis-Check! Schaut vorbei!

GaViLiGrü Eure Anna 🍧