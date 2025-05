Anders auf einen Blick (12/05 – 18/05)

/ Jennifer Nagele und Anna Wörndl / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der neue Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einem Blick für euch zusammenfassen.

Während über München der Sommer explodiert, brodelt es auch in unserer Redaktion. Also, wir haben auf jeden Fall wieder was gemacht. Irgendwie. Was wir gezaubert haben, das könnt ihr hier lesen!

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Seit 2021 produziert Ohio-Künstler Logan Nunery, alias $PADE, ununterbrochen Hip-Hop-Beats, oft inspiriert von verschiedenen Künstlern innerhalb und außerhalb des Genres. 2025 markiert einen Wendepunkt in seiner Musikkarriere, indem er sein Debütalbum unter seinem neu gegründeten Label 4T$ (For the Soul) Records veröffentlicht. Hier erkennt man, dass Vielseitigkeit für ihn eine Selbstverständlichkeit ist, denn er erkundet verschiedene Musikrichtungen wie Psychedelic, Rock und Cloud Rap. Ein genaues Bild vom Album “For the Soul” bekommt man im Interview mit dem Produzent.

Vögelzählen leicht gemacht

Sommer, Sonne, Sonnenschein – zum richtigen Sommergefühl gehört für viele Vogelgezwitscher. Damit das so bleibt, konnte jede:r letztes Wochenende einen Beitrag leisten und bei der Aktion “Stunde der Gartenvögel” mitmachen – mehr dazu von Svenja Aßmann.

Soldaten des Lichts

Mit der Information, dass es in Deutschland schätzungsweise 23.000 Reichsbürger gibt, startet der Dokumentarfilm „Soldaten des Lichts“ von Julian Vogel und Johannes Büttner. Aktuell auf dem DOK.fest in München zu sehen, folgt der Film einer Reihe von Reichsbürgern, die die Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen und sich als Bewohner des KRD, des Königreich Deutschlands, sehen.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Frisch aus der Songpresse kommt heute das Album: „Butter“ des New Yorker Duos “Sofi Tukker”. Ein Album, das uns pünktlich zum Sommerbeginn an die Strände Brasiliens schickt. Das Duo löst sich von seinen House-Musik-Wurzeln und katapultiert uns nach Rio de Janeiro mit klassischer Bosa Nova und Samba.

Besonders daran: Die Künstler:innen greifen auf einige ihrer früheren Hits zurück und interpretieren sie ganz neu. Liebhaber:innen der früheren Songs müssen da erstmal durch eine Umgewöhnungsphase. Weg von High Energy hin zu weichen, verspielten Sounds mit beeindruckenden Trompetensoli.

Schwingt mit uns eure Hüften zu ihrem neuem Album:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Gitarrenklänge im Hinterhof vom Café Steinchen genießen

Heute Abend wird´s gemütlich in Laim: Im Hinterhof vom Café Steinchen spielt Manuel Schubert ab 19:00 Uhr ein kleines Konzert – mit Gitarre, Emotion und Feingefühl. Perfekt für einen entspannten Start ins Wochenende!

Samstag: Gemeinsam kochen mit Freund:innen

Beim Pani Puri Workshop im Hof des PATHOS theater zeigt euch Toshi Kusaba am Samstag ab 15:00 Uhr, wie aus einfachen Zutaten und ein bisschen Teamwork ein Gericht zum Teilen wird! Egal, ob Profi oder Anfänger:in – es wird gemeinsam gefüllt, geknetet und genossen!

Sonntag: Kostenloser Eintritt & Führungen in vielen Münchner Museen

Am Internationalen Museumstag kommt ihr am Sonntag kostenlos in viele Münchner Museen! Das Angebot gilt z.B. im Lenbachhaus, im Jüdischen Museum, im NS-Dokuzentrum und in vielen weiteren Einrichtungen. Für genauere Infos schaut gerne auf den jeweiligen Websites oder auf muenchen.de!

UND SONST?

Das war’s für jetzt, aber nicht für lange! Denn nächsten Freitag kommt schon wieder ein neuer Newsletter! Jetzt reicht es aber mit Lesen! Ciao Kakao!

Eure Anna und Jenny 🦋