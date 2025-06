Liberté, Egalité, Queerité

/ Nora Wiesner / Bild: Fabrizio Maffei/shutterstock

Freiheit, Vielfalt und queere Selbstbestimmung – unter diesem Motto wird dieses Jahr der Christopher Street Day durchgeführt. In München findet der CSD am 29. Juni statt. Aber er ist bei weitem nicht das einzige Event, das unsere Stadt zum Pride Month zu bieten hat.

Zahlreiche Kulturhäuser und Vereine haben sich ins Zeug gelegt, den Juni besonders bunt zu machen. Hier gibt’s 12 besondere Veranstaltungen, die in München passend zum Pride-Month stattfinden.

01.06.-30.06. “Mit euren Spuren” Ausstellung

“Mit euren Spuren” ist eine Austellung über queere Lebenserfahrungen von acht unterschiedlichen Senior:innen. Dafür wurden diese von Fotograf:innen für ein Jahr lang begleitet. Ihr könnt Euch Ihre Geschichten und Fotos den ganzen Juni im Sub e.V. anschauen.

💰 Eintritt frei

08.06. Queer Slam

Im Lustspielhaus findet das Saisonfinale der Veranstaltungsreihe “Queer Slam” statt! Euch erwarten also wahre Poetry Slam Talente mit tiefgründigen, aber auch lustigen queeren Themen.

💰 19€

10.06. Literarisches Queertett

Das Literarische Queertett besteht aus vier Wortkünstler:innen, die im Glitch Bookstore ihre Texte präsentieren werden. Die Perfomance sprengt den klassischen Rahmen des Poetry Slams mit Kurzgedichten, Geschichten und auch einigen Improvisationen.

💰Eintritt frei, Spenden erwünscht

14.06. MLC-Wanderung

Auf dieser Wanderung müsst ihr keinen Regenbogen sichten, damit es bunt wird. Der Münchner Löwen Club (MLC) lädt zu einer Wanderung auf den Wank bei Garmisch-Patenkirchen ein. Zur Belohnung gibt es eine Hütteneinkehr mit dem GOC (der queeren Sektion des DAV).

💰Mehr Infos nach der Anmeldung

15.06. Paint your Demoschild

Warum alleine ein Demo-Schild malen, wenn man daraus auch ein Gemeinschaftsevent machen kann? Im diversity Jugendzentrum können alle bis 27 Jahre zusammen ihre politischen Forderungen für die PolitParade des CSD gestalten.

💰Eintritt frei

15.06. Queer Bookday

Bücherwürmer aufgepasst: Sieben Autor:innen präsentieren im Sub e.V. queere Literatur. Es gibt Lesungen, Büchertische und Möglichkeiten zum Austausch.

💰Eintritt frei, Spenden erwünscht

17.06. Filmvorstellung: Code der Angst

Filmemacher Appolain Siewe untersucht in seinem Film Homophobie im Kamerun und was Kolonialismus damit zu tun hat. Im EineWeltHaus könnt ihr Euch diese einzigartige Dokumentation anschauen. Eine kurze Einführung in das Thema ist inklusive.

💰Eintritt frei, Spenden erwünscht

21.06. Lesbisches Straßenfest

Auf dem vierten Straßenfest von Lesben für die Münchner LGBT-Community erwarten Euch am Stephansplatz gute Musik, spannende Infostände, leckeres Essen und eine offene Community. Mehr braucht es nicht um gute Laune zu garantieren, oder?

💰Eintritt frei, Spenden erwünscht

21.06. Drink’n’Drag

Die sogenannten Drink’n’Drag Queens veranstalten im Sub des Sub e.V. eine Dragshow voller Glitzer. Achtung, Spaß garantiert!

💰Eintritt frei

24.06. Archivführung

Im Forum Queeres Archiv München könnt ihr in eine Welt queerer Historie tauchen. Im Rahmen einer Archivführung gibt es zahlreiche spannende Materialien rund um das queere Leben in den letzten Jahrzehnten zu sehen.

💰Eintritt frei

26.06. Pride Pool Party

Das Michaelibad verwandelt sich in eine queere Feierzone! Vor Ort gibt es kalte Drinks, Live-DJ’s und hoffentlich viele bunte Partyoutfits.

💰29€ (Vorverkauf)

29.06. Smash Comedy

Big Smaaaash zu diesem Comedy Programm! Smash Comedy ist eine queerfeministische Comedyshow, die mehr Sichtbarkeit für Themen und Personengruppen schaffen möchte, die in herkömmlichen Comedy Shows vernachlässigt werden. Zu sehen ist die Show im Lucky Punch Comedy Club.

💰14-20€ nach Selbsteinschätzung

Weitere Infos

Das ist natürlich nur eine Auswahl aus vielen tollen Veranstaltungen rund um den CSD. Eine ausführliche Übersicht findet Ihr auf der Seite des CSD München.