The Mystery Lights – Purgatory Tour

/ carlb / Bild: Carl Bollig

Roh, energiegeladen und voller Retro-Vibes! The Mystery Lights sind eine der spannendsten Garage-Rock-Bands unserer Zeit. Mit ihrem neuesten Album “Purgatory” ist die Band aus New York jetzt auf Tour quer durch Europa. Im Interview mit Carl Bollig und Isabel Goltsman erzählen sie, wie sie ihren Sound gefunden haben, sprechen über ihren kreativen Prozess und wie es ist auf Tour zu sein!

5 Bandmitglieder bilden aktuell die Band “The Mystery Lights”: Die beiden Gründungsmitglieder Mike Brandon und Luis “L.A.” Solano, jeweils beide an der Gitarre. Später kamen erst Alex Amini am Bass dazu. Dann Zach Butler am Schlagzeug und Lily “Lilcifer” Rogers an der elektrischen Orgel.

Die Ursprünge der Mystery Lights lassen sich bis nach Salinas in Kalifornien zurückverfolgen. Dort haben Mike Brandon und Luis “L.A.” Solano die Band noch während ihrer Highschool-Zeit gegründet. Mit ihrem echt eigenen, unverwechselbaren 60er-Garage-Rock Sound haben sie für mehrere Jahre in ihrer Heimatregion gespielt, immer wieder die Besetzung bis sie dann schließlich 2009 ihr Debütalbum “Teenage Catgirls & the Mystery Lightshow” veröffentlichten, welches heute aber nicht mehr erhältlich ist.

Bild: Carl Bollig

2012 kam es dann zum Umzug nach New York, genauer gesagt nach Brooklyn. Dort haben sie ihren Sound, der bis dahin größtenteils von Bands wie “The Kinks” oder “Easybeats” inspiriert war, weiter verfeinert. Hinzu kamen spacige Psychedelic-Elemente. Es folgten viele weitere Auftritte, bis die Band 2015 von Wick Records, dem Rock-Imprint von Daptone, unter Vertrag genommen wurden. Es folgten zwei Alben unter dem Label und die Bandbesetzung, wie wir sie heute kennen, finalisierte sich. Aber trotz mehreren Wechseln in der Besetzung blieb die Band ihrem Sound treu!

Das neue Album: Purgatory

Nachdem das letzte Album 2019 erschienen war, waren die Fans umso mehr begeistert, als 2024 ihr neuestes Projekt erschienen ist: “Purgatory” ist der Titel, also übersetzt Fegefeuer. Dabei spielt der Titel auf die Phase nach dem letzten Album und der Veröffentlichung des neuen Albums an. COVID-19 hat die gesamte Welt lahmgelegt und die Band befand sich in dieser Zwischen-Welt und der Frage, in welche Richtung wird sie sich entwickeln will? Insbesondere auch, da das letzte Album schon einige Zeit her war.

Bild: Carl Bollig

Am 22. Mai durften wir sie dann live im Import/Export erleben! Und uns wurde nicht zu viel versprochen! Eine tolle Show, mit viel Power, Energie und natürlich einem lauten, rauen Sound. Der Moshpit durfte dabei natürlich auch nicht fehlen! Besonders beeindruckend war es, wie sehr die Band es schafft, ihre Energie auf die Zuhörer:innen zu übertragen. Die Stimmung war wirklich von Anfang bis Ende auf einem absoluten Höhepunkt!

Falls ihr in die Musik der Band reinhören möchtet: Hier eine kleine Inspiration: Unsere Lieblingssongs vom neuen Album sind unter anderem “Mighty Fine & All Mine” und “Automatic Response”.

Und wenn ihr jetzt noch mehr über die Band wissen wollt, wie genau das Album zustande kam, wie es ist auf Tour zu sein oder was die Mitglieder persönlich für Musik hören, könnt ihr hier das Interview in voller Länge nochmal anhören!