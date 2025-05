Anders auf einen Blick (19/05 – 25/05)

/ Jennifer Nagele / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der neue Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einem Blick für euch zusammenfassen.

Letzte Woche war noch strahlender Sonnenschein, diese Woche ist gefühlt wieder der Winter ausgebrochen. Wir waren trotz Nässe und Kälte richtig produktiv! Was wir alles gemacht haben, könnt ihr hier lesen.

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Der Fokus in der Filmbranche auf Live-Action Remakes und Franchises verhindert, dass neue, originelle Geschichten ins Kino kommen – langfristig schadet das der Vielfalt. Ein Kommentar von Megan Kreileder-Willis.

“Jugendliche Sommerpoesie” – lilumachtlala im Interview

Lena, alias lilumachtlala, ist Newcomerin aus München. Im Dezember 2024 veröffentlichte sie ihre erste Rap-Pop Single “Peter Pan”. Trotz des Winter-Releases will lilu mit ihrer Musik sonnige und unbeschwerte Stimmung verbreiten – und das besonders am Sonntag, den 25.05., auf unserer Bühne auf dem Zamanand! Wie die 20 Jährige tickt und was ihre Pläne für die Zukunft sind, könnt ihr im folgenden Interview erfahren.

Tipp-Off in die beste Zeit des Jahres

Am Samstagabend empfing der Erstplatzierte FC Bayern Basketball den amtierenden deutschen Pokalsieger Syntainics MBC im ausverkauften SAP-Garden zum ersten Spiel im Playoff-Viertelfinale der Basketball Bundesliga 24/25.

UNSER ALBUM DER WOCHE

“Another Place” heißt das neue Album von Pachyman. Mit dem Album bringt er das Sommergefühl zu euch, auch wenn das Wetter nicht so mitspielt. Pachyman ist das Pseudonym des puertorikanischen Künstlers Pachy Garcia. Er lebt in Los Angeles und hat seinen ganz eigenen Stil – nämlich Dub Reggea.

Er ist ein “One Man Dub Army”. Das heißt er übernimmt Produktion, Instrumente und Abmischung selbst und bleibt dabei seinen karibischen Wurzeln treu. Und dabei hat er einen einzigartigen Retro-Look, mit dem er auftritt und seine Alben gestaltet. Übrigens: wenn ihr in live erleben wollt, könnt ihr das nächsten Donnerstag, am 29.05. im Import Export tun. Tickets gibt’s noch für 22€. Als kleinen Vorgeschmack können wir jetzt schon mal reinhören!

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Sandwiches und Spiele

Heute ab 19:30 Uhr wird’s gemütlich im Bellevue Wohnzimmer in der Müllerstraße 2: Musik läuft, auf dem Tisch stehen Brettspiele, und wer mag, greift zu einem der leckeren Sandwiches. Dazwischen bleibt genug Raum zum Ankommen und Kennenlernen – und das alles kostenlos.

Samstag: Stricken unter freiem Himmel

Am Samstag werden am Kulturkraftwerk, beim Gasteig HP8, Bäume eingekleidet! Sucht euch euren Lieblingsbaum, greift zu Wolle und Nadeln und häkelt oder strickt ein Kleid um ihn herum. Je bunter die Bäume werden, desto besser. Die Teilnahme ist kostenlos und los geht’s um 14 Uhr!

Sonntag: Ein achtsamer Start in den Sonntag

Beim Pop-Up Yoga am Kulturstrand könnt ihr gegen eine kleine Spende direkt unter freiem Himmel an der Isar die Seele baumeln lassen. Die Session ist für alle Levels geeignet – einfach anmelden, Matte mitbringen, vorbeikommen und mitmachen.

UND SONST?

So, genug Input für heute. Aber keine Sorge, nächste Woche gibt es schon den nächsten Newsletter! Und hoffentlich verschwindet das schlechte Wetter genau so schnell, wie es gekommen ist! Tschüssi, bis nächsten Freitag!

Eure Jenny 🌼