ANDERS AUF EINEN BLICK (02/03 – 08/03)

/ Lea Steglich / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter soll die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Manchmal machen kleine Momente den Tag besonders – der Kaffee am Morgen, eine nette Nachricht von Freund:innen oder ein gutes Buch. Wenn ihr grade kein gutes Buch habt, haben wir etwas anderes für euch zum lesen, unser Newsletter:

ALLES WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Erwachsenwerden in den Zwanzigern ist geprägt von Ups and Downs, die Suche nach sich selbst und auch dem Alleinsein. Genau darüber geht „Vielleicht nicht für immer“. Das Album der Zürcher Indie-Pop Band „Fräulein Luise“ erscheint am 06. März. Typische Pop Stimmen und coole E-Gitarren- und Basssounds prägen das Album. Melancholische Klavierlieder bringen eine gewisse Tiefe in den Sound der vierköpfigen Band. Wir haben mit „Fräulein Luise“ gesprochen und nachgehakt, warum sie Weißwein und Eis im Alltag zelebrieren und wie Beziehungen in 2026 aussehen.

Völkerrechtliche Einordnung von Präventivschlägen

Am 28. Februar flog die israelische Armee mit US-amerikanischer Unterstützung einen groß angelegten Luftangriff auf den Iran. Seitdem eskaliert die Lage im nahen Osten. Dieser Angriff wurde vom israelischen Verteidigungsminister als Präventivschlag zur Selbstverteidigung bezeichnet.

Love is on the air!

Hörspiele und Klangexperimente finden in der Radiobühne ihren Platz. Einmal im Monat entwickelt die M94.5 Kulturredaktion zu einem Thema ganz unterschiedliche Hörstücke. Diesmal verlassen wir die hell beleuchteten Wege und tauchen in Schattenwelten ein.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Endlich ist die Klausurenphase vorbei und der Frühling da – die Tage werden länger, die Sonne zeigt sich öfter und München erwacht wieder zum Leben. Genau die richtige Zeit für Musik mit der man sich einfach ein bisschen treiben lassen kann – zum Beispiel beim Spaziergang im Park oder auf dem Weg nach Hause. Genau zu diesem Vibe passt das Debütalbum “Memory Be a Blade” der schwedischen Künstlerin waterbaby. Auf acht Tracks mischt sie Indie-Pop mit R&B-Einflüssen und verträumten Sounds. Ihre Songs wirken persönlich, aber gleichzeitig angenehm leicht und entspannt. Inhaltlich geht es um Erinnerungen, vergangene Beziehungen und das Gefühl, dass manche Menschen oder Momente einen noch lange begleiten. Der Titel passt also ziemlich gut: „Memory Be a Blade“, weil Erinnerungen manchmal auch ein bisschen wehtun können. Wollt ihr in Erinnerungen schwelgen dann hört rein:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Shoppen am Thrifty Friday

Ihr wollt mal wieder auf Shoppingtour gehen, aber euch fehlt das Geld? Dann kommt heute Abend ab 17 Uhr in den Pineapple Park und geht in nächtlicher Atmosphäre auf Schnäppchenjagd gehen. Bei Live-Musik könnt ihr zwischen den Ständen schlendern und falls euch der große Hunger packt, ist auch für euch gesorgt.

Der Eintritt kostet 5 Euro

Samstag: Lachen bei Comedy für Freunde

Workout mal anders: Bauchmuskeln durch Lacher statt Crunches. Diesen Samstag treten im Lucky Punch Comedy Club wieder 5–7 Comedians mit ihren brandneuen Stand-up-Comedy-Performances auf der großen Bühne auf. Freut euch ab 18:30 Uhr auf Sketches von alten Hasen und neuen Talenten.

Der Eintritt kostet 5-10 Euro

Sonntag: Protestieren am Frauenkampftag

Auf die Straße gehen und laut werden. Zum internationalen Frauenkampftag könnt ihr von 13-18 Uhr gegen patriarchale Unterdrückung demonstrieren. Setzt euch am Marienplatz für die Rechte von Frauen und Queeren Menschen ein.

Der Eintritt ist frei

UND SONST…

… verabschiede ich mich damit ins Wochenende und genieße den Abend heute mit meinen Freud:innen.

GaLieGrü eure Aurelia