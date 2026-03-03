/ Jonathan Daum

Am 28. Februar flog die israelische Armee mit US-amerikanischer Unterstützung einen groß angelegten Luftangriff auf den Iran. Seit dem eskaliert die Lage im nahen Osten. Dieser Angriff wurde vom israelischen Verteidigungsminister als Präventivschlag zur Selbstverteidigung bezeichnet.

Über die völkerrechtliche Einordnung von Präventivschlägen in diesem Kontext sprachen Romina Alvarez und Bastian Sinner mit Prof. Dr. Goldmann.

#Hörbar #M94.5 #Israel #Iran #USA #Politik #NaherOsten