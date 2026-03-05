Musikalische Achterbahnfahrt durch die Zwanziger

/ M94.5 Praktikant:innen / Bild: superlifepromo/Fräulein Luise

Erwachsenwerden in den Zwanzigern ist geprägt von Ups and Downs, die Suche nach sich selbst und auch dem Alleinsein. Genau darüber geht „Vielleicht nicht für immer“. Das Album der Zürcher Indie-Pop Band „Fräulein Luise“ erscheint am 06. März. Typische Pop Stimmen und coole E-Gitarren- und Basssounds prägen das Album. Melancholische Klavierlieder bringen eine gewisse Tiefe in den Sound der vierköpfigen Band. Wir haben mit „Fräulein Luise“ gesprochen und nachgehakt, warum sie Weißwein und Eis im Alltag zelebrieren und wie Beziehungen in 2026 aussehen.