Love is on the air!

/ Marlene Schinkel / Radiobühne//Bild: Jaya Mirani

Hörspiele und Klangexperimente finden in der Radiobühne ihren Platz. Einmal im Monat entwickelt die M94.5 Kulturredaktion zu einem Thema ganz unterschiedliche Hörstücke. Diesmal verlassen wir die hell beleuchteten Wege und tauchen in Schattenwelten ein.





Hach wie schön doch die Liebe ist… Der Amor höchstpersönlich schmeichelt euch und unseren Interviewer Roman Tick dieses Mal. Doch nicht nur die zwischenmenschliche Liebe steht im Fokus, sondern auch die Selbstliebe. Veronika trägt und hierzu mehr ihrem Gedicht vor, von dem wir noch so einiges lernen können. Von Hassliebe bis zur freundschaftlichen Liebe, unser Amor und Roman Tick quatschen über die vielfältigen Arten der Liebe. Abschließend zeigt uns Ryan, wie klein Mell und klein Johnny die Liebe sehen.

Die Radiobühne läuft immer am ersten Donnerstag im Monat um 19 Uhr live auf M94.5 und am darauffolgenden Freitag um 13 Uhr in der Wiederholung.