Anders auf eine Blick (02/02 – 08/02)

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter soll die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Da ist er wieder… der Freitag. Ich glaube ich bin nicht die einzige die sich jede Woche wieder auf diesen Tag freut! Freitag heißt aber nicht nur, dass es endlich wieder Wochenende ist, sondern auch, dass wir auf eine Woche voller Highlights zurückblicken können!

ALLES WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Am 17. Januar war es so weit. Endlich konnten die vier finalen Acts des `Running for the best` Musiker Newcomer Contest ihre hart erprobten Songs live auf der Showbühne unter Beweis stellen, und das mit großem Erfolg! Unsere Redakteure Elias Weber und Luisa Genipapeiro da Silva Zistler waren dabei und berichten mehr zum Abend.

ROAD TO PARALYMPICS UND SUPERBOWL

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. In dieser Folge geht es unteranderem, um Rollstuhlcurling und ein paar Highlights des Super Bowls als Preview.

GAMES FÜR WAHLHELFENDE

In dieser Woche beschäftigt sich das Politikmagazin Plenum, mit allem zum Thema Wahlhelfer:inn werden und der Frage ob politische Games radikal machen oder nicht. Die Moderatorinnen Hanna Kostenko und Leila Mikli checken für euch den Vibe bei der Palästine Demo ab und liefern euch Lesungen für Demokratie.

UNSER ALBUM DER WOCHE

„Singin‘ to an Empty Chair“, so heißt das neue Album der Indie-Rockband Ratboys, Man glaubt es kaum, aber der Name Ratboys stammt von der einzigen Frau der Band. Denn das war wohl der Spitzname, den ihr Freund:innen in der Schule gegeben haben. Das neue Album ist ihre Art eine gescheiterte Beziehung zu verarbeiten, manchmal, indem sie Unterhaltungen mit einem leeren Stuhl führt als Ersatz für die andere Person. Das wurde auch der Namensgeber für das Album. „Singin‘ to an Empty Chair“ ist das sechste Album der Gruppe. Aber dieses Mal ist es das erste Mal, dass sie gleich nach dem release ihre neue Musik auf Tour präsentieren können. Im Mai sind sie auch in Europa unterwegs und werden in Hamburg und Berlin jeweils ein Konzert spielen. Am besten macht ihr euch gleich einen eigenen Eindruck und hört rein!

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Indie Britpop Friday

Schwingt eure Hüften! Ein Abend lang voller Musik, von Indie-Hits bis zu Britpop-Klassikern einfach mal abdancen und das ganz um sonst. Für die nötige Abkühlung sorgen Drinks, unter anderem eine Bier-Happy-Hour. Und wer keine Lust mehr auf Tanzen hat, einen Kicker gibt es auch. Ab 20 Uhr heißt es im Maxe Belle Spitz dem Herzstück der Münchner Indie-Rock-Szene „It’s Only Rock’n’Roll But I Like it“.

Samstag: Tierischer Flohmarkt

Für den guten Zweck stöbern: Das Tierheim München, in der Brukenthalstraße 4, veranstaltet einen Flohmarkt, auf dem nicht nur Vierbeiner fündig werden, sondern auch Frauchen und Herrchen. Die Erlöse kommen dem Tierheim zugute. Zwischen 13 und 16 Uhr findet ihr von nagelneuen Artikeln bis hin zur einwandfreien Secondhand Artikeln viel Schönes und Nützliches aus allen Bereichen.

Sonntag: CLAY BOY

Statt Pinsel und Farbe kommen bei dieser Veranstaltung Sticker auf die Keramik. Entweder wird dein Lieblingsstück von zuhause mitgebracht oder du suchst dir eines vor Ort aus. Und dann heißt es, seiner Kreativität freien Lauf lassen. Das ganze findet im Eisbrunnen am Lenbachplatz 7, zwischen 12 und 20 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, also schnappt euch eure Freund:innen und macht euch einen cozy Sonntag.

UND SONST?

Tja und sonst? Wir freuen uns auf ein sportliches Wochenende, dass morgen mit einer Olympia-Sondersendung starten und in der Nacht von Sonntag auf Montag im Super Bowl endet. Persönlich freue ich mich tatsächlich am meisten auf die Halftime Performance von Bad Bunny, aber das Spiel wird bestimmt auch ganz nice. 🙂

Ich wünsche euch ein tolles Wochenende!

Lg eure Hanna