Verdienter Sieg zur Schalenübergabe

/ Aurelia-Theresa Rörig / Bild: Aurelia Rörig

Die FC Bayern Frauen starten in ihr letztes Heimspiel bereits als bisher unbesiegte Deutsche Meisterinnen 2025/26. Im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt sollte die Schalenübergabe mit einem weiteren Sieg gekrönt werden. Ein Spielbericht.

Es war ein emotionaler Spieltag. Noch vor dem Spiel wurden Caro Simon, Georgia Stanway, Natalia Padilla Bidas und Mala Grohs, sowie Co-Trainerin Kjetil Lone vor heimischer Kulisse verabschiedet, bevor sie zum Ende der Saison den FC Bayern verlassen. Auch Lea Schüller und Tuva Hansen, die bereits im Winter gegangen sind, wurden nochmal geehrt. Von den Fans gab es ein selbst gemachtes Plakat für die Spielerinnen.

Souveränes Auftreten der Bayern

Bereits in den ersten Minuten lieferten sich die Teams einen Schlagabtausch, jedoch ohne, dass eine der beiden Mannschaften zwingende Chancen kreieren konnte. In Führung gingen die Bayern in der 12. Minute durch Caruso, die den Ball flach ins rechte Eck schoss. Insgesamt zeigten sich die Bayern in der ersten Hälfte der Partie als die spielbestimmende Mannschaft. Den Frankfurterinnen gelang es lediglich Nadelstiche zu setzen, wie nach gut 20 Minuten. Diese Chance konnte Grohs jedoch mit einem starken Reflex verhindern. Der vermeintliche Ausgleich in der 41. Minute durch Laura Freigang wurde wegen Abseits abgepfiffen. Damit gingen die Münchnerinnen mit der verdienten Führung in die Pause.

Blitzstart nach der Halbzeit

Die Bayern kamen hellwach zurück. Bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff konnten die Münchnerinnen durch einen Kopfball von Harder ihre Führung ausbauen. Im Verlauf der Zeit wurden die Bayern immer dominanter und drängten auf das dritte Tor. Besonders Linda Dallmann hatte gute Chancen, die sie jedoch nicht verwerten konnte. So fehlten unter anderem nur Zentimeter zum Traumtor aus der zweiten Reihe. Das Team von Niko Arnautis hingegen schafften es, ähnlich wie in der ersten Halbzeit, nur vereinzelt vors Tor der Bayern – jedoch ohne zwingende Gefahr auszustrahlen. Die Münchnerinnen gewannen ihr letztes Heimspiel souverän mit 2:0.

Nach Abpfiff konnten die Frauen des FC Bayern nicht nur ihren Sieg im Topspiel feiern, sondern auch die Meisterschaft. Anlässlich des letzten Heimspiels wurde den Münchnerinnen vom DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf die Meisterschale überreicht.

Mit Rückenwind ins DFB-Pokal Finale

Am Donnerstag stehen die Frauen des FC Bayern dem VfL Wolfsburg im DFB-Pokalfinale gegenüber. Dort könnten sie nach der Meisterschaft den zweiten Titel der Saison holen und sich das zweite Double in Folge sichern. Zum Saisonabschluss spielen die Münchnerinnen dann nächsten Sonntag in Hamburg.