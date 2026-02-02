Road to Paralympics und Superbowl

/ Marie-Noelle Svihla / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!

Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:

Road to Paralympics – So geht Rollstuhlcurling

– So geht Rollstuhlcurling FC Bayern Basketball vs. rathiopharm Ulm – Das waren die Highlights

– Das waren die Highlights Der Super Bowl – eine Preview

Moderation: Finn Weber

Redaktion: Lars Willeitner, Victoria Moser, Ludwig Weitl

RvD: Marie-Noelle Svihla

Sendeleitung: Lars Willeitner

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.