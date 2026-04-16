Wir machen Nachrichten!

/ Maximiliane Hoferer und Mona Wölpert

Ein Blick auf die Uhr: …58…59…das rote Sendelicht geht an. „Die M94.5 Nachrichten“, sagt eine Stimme und dann geht’s los: Ein:e Nachrichtenredakteur:in, fünf Meldungen, live on air.

Donald Trump wird erneut als US-Präsident vereidigt. UN-Kommission wirft Israel Völkermord im Gazastreifen vor. Bombendrohung auf der Wiesn. Egal, ob übers Radio im Auto oder bei den abendlichen Nachrichtensendungen, Nachrichten informieren, kontextualisieren, weisen auf Zusammenhänge hin und helfen Bürger:innen eine eigene Meinung zu bilden.

Für unsere Hörer:innen müssen wir dabei nicht nur schnell, sondern vor allem präzise arbeiten. Durch Nachrichtenagenturen, Pressekonferenzen, Hintergrundgesprächen oder auch Redakteur:innen vor Ort bleiben wir immer auf dem Laufenden und fassen die wichtigsten Ereignisse zusammen. Das geht in 2:30 Minuten live on Air in der Sendung, aber auch in unserem Podcast Fußnoten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Nachrichten

Um dich bestmöglich auf die Arbeit im Nachrichtenressort bei M94.5 und später in den großen Newsredaktionen vorzubereiten, nehmen wir uns viel Zeit! Erfahrene Nachrichtenredakteur:innen führen dich an das Handwerk heran. Du lernst, relevante News zu finden, sie sauber zu recherchieren, komplexe Themen verständlich aufzuarbeiten und am Ende selbst live On-Air zu sprechen.

Dabei bekommst du von Anfang an ehrliches, faires und ausführliches Feedback von anderen M94.5-Nachrichtenredakteur:innen und unseren Ressortmentoren Stefan Schütz und Dominik Schweiger. Die beiden sind Leiter und Stellvertretender Leiter der Nachrichtenredaktion bei der BLR.

“Als Bereichsleiter der BLR-Nachrichtenredaktion stehen für uns bei der Ausbildung des journalistischen Nachwuchses mehrere Aspekte im Fokus. Die Radionachrichten sind aktuell, nah an den Zuhörenden und behandeln in einzelnen Meldungen auch bayerische Regionen inklusive München. Bei der Themenauswahl achten wir auf die M94,5-Zielgruppe und setzen auf Themen, über die debattiert wird und die spannend sind.” – Stefan Schütz

Die “Fußnoten” – ein Nachrichtenpodcast

Bei uns kannst du dich aber auch tiefer in Themen reinknien. Alle zwei Wochen behandeln wir in unserem Podcast “Fußnoten” etwas, das die großen Nachrichtenagenturen gerade so nicht auf dem Schirm haben. Von Anfang an kannst du dabei selbst ran ans Produzieren. Dabei lernst du, was ein gutes Thema ausmacht, was der gefürchtete Dreh ist, wie man recherchiert, Interview strukturiert und erfolgreich führt und wie aus all den Infos schlussendlich eine gelungene Podcastfolge wird.

Was am Ende im Podcast landet besprechen und wählen wir gemeinsam in unserer Sitzung aus. Deine Folge könnte also schon bald auf Spotify und anderen Streamingplattformen erscheinen. Was aktuell läuft? Hör rein!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Über diese Folgen hinaus, haben wir haben eine eigene Podcastreihe zur US-Wahl 2024 auf die Beine gestellt: „Ballot Box Breakdown“. Unsere Redakteur:innen waren mitten drin, teils sogar in den USA, haben mit Wähler:innen vor Ort gesprochen, die Stimmung vor und nach der Wahl eingefangen und mit Expert:innen eingeordnet, was wirklich passiert. Von alltäglichen Sorgen über persönliche Hoffnungen bis zu den hitzigen Debatten im Wahlkampf: Wir hören zu, statt nur zu berichten. Ob digitale Kampagnen, Hindernisse beim Wählen oder die gespaltene Stimmung im Land.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die großen Nachrichtenlagen

Wenn Großereignisse anstehen – sogenannte “Nachrichtenlagen” – organisieren wir, oft auch zusammen mit dem Politikressort, verschiedene Sondersendungen. So berichten wir live vor Ort von Wahlen oder großen Demonstrationen oder senden auch mal die ganze Nacht, wenn die USA ihre Präsident:innen wählen. Außerdem arbeiten wir immer wieder an Themensendungen, wie über Abtreibungen in den USA.

Von all diesen großen, crossmedialen Projekten könnt ihr ein Teil sein, selbst mitwirken: Im Studio die Wahlergebnisse analysieren, auf Wahlparties gehen oder bei den großen Pressekonferenzen, wie der Münchner Sicherheitskonferenz, dabei sein. Aber ihr könnt euch auch selbst verwirklichen, indem ihr neue, eigene Ideen einbringt und umsetzt – egal, ob im Radio, TV, Podcast oder Social-Media.

Zuletzt haben wir zusammen mit dem Politikressort ein großes Programm zur Bundestagswahl auf die Beine gestellt. Im Radio, in Reels und TikToks haben wir kurz und knapp das Wahlprogramm der einzelnen Parteien erklärt oder Interviews mit Politiker:innen hochgeladen. Höhepunkt war unsere Sondersendung am Wahlabend, an dem mehr als 15 Redakteur:innen live aus dem Sender und von den Wahlparties berichtet haben.

Nachrichtenjournalist:innen der Zukunft

Mit dem Handwerk, das du hier lernst, kannst du dich später so ziemlich überall bewerben und bist fit für den Nachrichtenjournalismus – egal, ob für Radio, Podcast oder Print. Viele unserer Ehemaligen kommen schon früh zu Stellen bei der BLR oder schaffen es durch ihre Erfahrung im Nachrichtenressort zu Volontariaten bei BR24 oder der Deutschen Presseagentur.

Was musst du mitbringen?

Grundsätzlich Bock, dich im Nachrichtenjournalismus auszuprobieren und vor allem Interesse am aktuellen Tagesgeschehen. Das heißt aber nicht, dass du jede neue Meldung förmlich einsaugen oder gar auswendig lernen musst. Du solltest aber interessiert sein an den klassischen Nachrichtenthemen, also Politik, Wirtschaft, Kultur – aber auch anderen Bereichen. Einfach die Dinge, die die Menschen bewegen in der Welt, in der wir leben, und auch die, die in einem größeren nationalen und internationalen Rahmen stattfinden.

Wichtig ist, dass du…

>> …zu unseren Nachrichtensitzungen Zeit hast. Diese finden jeden Donnerstag im Wechsel zwischen online und Präsenz in der Nähe der LMU München um 19:15 Uhr statt.

>> …alle zwei Wochen von 13:00-18:00 Uhr Zeit fürs Mitlaufen und später für deine Nachrichtenschichten einplanst.

Das waren die M94.5 Nachrichten, die Zeit…

Genau richtig, um sich zu bewerben! Solltest du noch Fragen haben oder noch nicht ganz sicher sein, ob das Nachrichtenressort zu dir passt, dann guck doch mal in unserer FAQ’s rein!