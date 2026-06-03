Wiedersehen macht Freude!

/ Megan Kreileder-Willis

In der Filmfabrik wird jede Woche die Film- und Serienwelt unter die Lupe genommen. Mit Kritiken zu Kino- und Streamingstarts seid ihr immer auf dem Laufenden. Neben den wichtigsten Neuigkeiten haben in der Filmfabrik aber auch Klassiker und Blicke hinter die Kulissen Platz.

Hollywood schwelgt gerade in Y2K-Nostalgie – und auch wir blicken diese Woche zurück! Im neuen Filmgeflüster reden wir über die Welle an Sequels und Prequels, von „Der Teufel trägt Prada 2″ über „Plötzlich Prinzessin 3″ bis zu „Toy Story 5″ mit Taylor Swift-Teaser. Warum aber knüpfen die Studios überhaupt so gern an alte Filme an – und hat das noch Mehrwert? Danach wir bleiben wir bei Anne Hathaway! In „Mother Mary” spielt sie eine Popikone, deren intensive Beziehung zur Modedesignerin David Lowery sich in ein hypnotisches Drama von Kunst, Identität und Abhängigkeit verwandelt. Zum Schluss wird es dokumentarisch: „Girls Don’t Cry” begleitet sechs Teenagerinnen aus aller Welt, die auf ganz unterschiedliche Weise um ihre körperliche Selbstbestimmung kämpfen – Kämpfe, in denen man sich vielleicht gesehen fühlt. Diese Folge wird nostalgisch, makaber, berührend… wie immer aber von der ersten bis zur letzten Minute fesselnd.

Die Filmfabrik läuft jeden Mittwoch ab 19 Uhr live auf M94.5 und wird jeden folgenden Donnerstag ab 13 Uhr wiederholt.