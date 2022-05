Abtreibung – Ein Thema, alle Perspektiven

/ Elisa Fabich und Nina Wieking / Bild: M94.5

Das oberste US-Gericht erwägt, das Recht auf Abtreibung in den USA zu kippen. Demnach würden in einigen Bundesstaaten Abtreibungen zwar legal bleiben, aber es wird erwartet, dass die Hälfte aller Bundesstaaten, umfassende Verbote verhängen könnten. Zeit, sich mit dem Thema genauer auseinander zusetzten!



Die Fußnoten-Sondersendung zum Nachhören

In der Sondersendung zum Thema Abtreibung werfen Elisa Fabich und Nina Wieking einen Blick in die USA, auf eine ungewöhnliche Art von Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland – die Telemedizin -, Abtreibung und ihre Folgen, sowie ein Kommentar zu dem Thema.