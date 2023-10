/ Maximiliane Hoferer / Bild: M94.5/Maximiliane Hoferer

Nein, das wird nicht die 100. Politikdebatte mit eingestaubten Gesprächspartner:innen und vielen Fragen, die doch immer dieselben sind. Wir machen das anders. Bei BavarioKart: Das Rennen um die Stimmen! müssen Politiker:innen an die Konsole und sich bei Mario Kart unseren Fragen stellen: Was sind ihre Visionen und Ideen für Bayern?

Mehr Selbstständigkeit der Schulen, mehr Wahlfreiheit für Eltern, kurz: Das Bildungssystem komplett reformieren. Das ist Martin Hagen, Spitzenkandidat der FDP, für die nächste Legislaturperiode besonders wichtig. Daneben ging es in unserem Interview mit ihm auch um die Wohnungssituation vieler Studierender in München und im Freistaat, innerstädtische Infrastruktur und die IAA – und was er von den Demonstrationen gegen diese Veranstaltung so hält. Hier gibt’s mehr dazu!

“Bayern klimafest zu machen” – eines der Topthemen in diesem Wahlkampf für Ludwig Hartmann, Spitzenkandidat der Grünen. Dafür sollen vor allem erneuerbare Energien massiv ausgebaut werden. Aber mit welchen finanziellen Mitteln? Ist die Politik der Grünen denn nur etwas für diejenigen, die es sich auch leisten können? Oder wie wollen sie die Klimaneutralität für alle erschwinglich gestalten?

Es geht bei den Grünen aber auch um die Schaffung von Arbeitsplätzen, die angespannte Situation auf dem Münchner Wohnungsmarkt und die Stimmung im aktuellen Wahlkampf. Mehr dazu im Interview.

Bayern und die SPD – bisher noch kein Match. SPD-Vizegeneralsekretär Nasser Ahmed ist trotzdem optimistisch. Statt auf die Rennstrecke ging es für den leidenschaftlichen Fan des 1. FC Nürnberg auf den Platz. Dort, wo die Wahrheit eben liegt. Wir haben den Politiker zu einer Partie FIFA22 eingeladen und mit ihm über ein klimafreundliches und sicheres Bayern, Tempolimit von 30km/h in Innenstädten – wie in Paris – gesprochen und über die queere Community im Sport. Worum es noch ging? Das seht ihr hier!

Auch die Freien Wähler haben wir mehrfach angefragt, dennoch haben sie sich gegen ein Interview mit uns entschieden. Markus Blume, CSU-Politiker und Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, war für den 05. Oktober eingeladen – ist aber leider erkrankt.

Redaktion: Robert Karopka, Philip Moser, Anna O’Connell, Elias Schaller, Sebastian Bergsteiner, Maximiliane Hoferer, Kilian Schroeder

Technik: Elias Schmude, Tizian Hergerdt, Eleonora Kholomieieva

Moderation: Robert Karopka, Philip Moser, Anna O’Connell, Elias Schaller, Sebastian Bergsteiner

Sendeleitung: Maximiliane Hoferer