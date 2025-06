Ulm klaut Bayern die Führung

/ Marie-Noelle Svihla

Der FC Bayern Basketball verliert im Finale der deutschen Meisterschaft das Spiel um den Matchball mit 79:81 gegen ratiopharm Ulm. Schon am Dienstag können diese zuhause die Serie gewinnen.

Vor ausverkaufter Arena lieferten sich beide Teams ein Kopf-an-Kopf-Duell, das erst kurz vor Ende des vierten Viertels entschieden wurde.

Showdown in München

Am vergangenen Mittwoch (18.06.) gelang es Ulm, in der Best-of-Five-Serie auszugleichen. Nach einer schwachen Offensivleistung der Bayern, konnte das Team von Gordon Herbert die Führung in der Serie nicht behaupten. Nach dieser Pleite galt es also zuhause wieder in Führung zu gehen. Der Sieger dieser Partie spielte um den sogenannten Matchball – das bedeutet, nur noch ein Sieg trennt diesen nach Partie vom Titelgewinn.

Gratwanderung: zwischen Sieg und Niederlage

Von Beginn an entwickelte sich in der ausverkauften Halle ein intensives Spiel. Ulm erwischte den besseren Start, München konterte jedoch starke und sicherte sich eine knappe Halbzeitführung von 42:37. Im dritten Viertel legte Ulm mit einem 8:0 Vorsprung vor und konnte sich sogar kurzzeitig absetzen. Die Bayern blieben jedoch dran und gingen mit einer 62:59 Führung in den Schlussabschnitt.

Das vierte Viertel war von Spannung kaum zu überbieten: Beide Teams schenkten sich nichts, die Führung wechselte mehrfach. Drei Minuten vor Schluss lag der FCBB mit sechs Punkten vorne. Matchwinner Justinian Jessup traf zwei entscheidende Dreier – somit fiel der Ausgleich 38 Sekunden vor dem Ende. Trotz Timeouts von Coach Gordon Herbert konnte München den Rhythmus der Gäste nicht brechen. Jessup brachte Ulm per Freiwurf in Führung, der letzte und vielleicht rettende Dreier der Bayern verfehlte sein Ziel. Ulm gewinnt die dritte Finalpartie mit 81:79.

Mögliche Entscheidung

Die Bayern müssen dringend an ihren Fouls arbeiten und ihre Defensivleistung deutlich verbessern, wenn sie im Spiel bleiben wollen. Nur mit konsequenter Defense und weniger Fehlern können sie den Gegner unter Druck setzen.

Am Dienstag um 20 Uhr in Ulm heißt es für das Team von Gordon Herbert: alles oder nichts. Mit einem Sieg könnten die Bayern die Serie ausgleichen und sich ein alles entscheidendes Spiel in München sichern. Gelingt das nicht, wandert die Meisterschaft zum dritten Mal nach Ulm.

Ein Bericht von Mark Bruselnitskiy.