Die SektMate Fashionweek

/ Ryan Klein

Das Kulturmagazin SektMate berichtet jede Woche über die aktuellen Kulturereignisse in München. Theater, Kunst, Film Musik- das hört ihr hier. In Interviews, Kritiken und Gesprächen bekommt ihr einen Einblick in die Kulturszene.



SektMate am 16.05 mit Megan und Eli

Diese Woche bei SektMate dreht sich alles um die hoch stylische Welt der Mode. Zuerst reden wir ein bisschen über die Met-Gala die letzte Woche stattgefunden haben und was wir von dem Ganzen halten. Dann schauen wir ein bisschen zu uns nach München denn beim Schloss Nymphenburg gibt es nämlich die von Parish Kostümbibliothek. Wir reden auch ein bissl über Charles Fredrick Worth den “Vater der Haute Coture”. Weil Fashion nicht immer nur für die High Society sein muss gibt auch etwas über Vivianne Westwood als Mutter der Punkmode. Zuletzt quatschen wir noch ein bisschen über die Krachparade ist zwar nicht das modischste Thema aber immer ein Highlight hier in München.

SektMate läuft jeden zweiten Samstag um 13 Uhr live auf M94.5.