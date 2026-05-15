ANDERS AUF EINEN BLICK (11/05 – 17/05)

/ Lea Steglich und Aurelia-Theresa Rörig / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter soll die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Hallöchen Leute, viele von euch sind bestimmt gerade im Kurzurlaub. Uns hält der Brückentag aber nicht davon ab, für euch in der Redaktion zu sitzen und die Woche voller Elan zu beenden. Na und wenn ihr verpasst habt, was wir sonst so diese Woche gemacht haben, könnt ihr das hier nachlesen…

ALLES WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

In der Filmfabrik wird jede Woche die Film- und Serienwelt unter die Lupe genommen. Mit Kritiken zu Kino- und Streamingstarts seid ihr immer auf dem Laufenden. Neben den wichtigsten Neuigkeiten haben in der Filmfabrik aber auch Klassiker und Blicke hinter die Kulissen Platz.

DIE KENNEDYS: DER ZERFALL EINES AMERIKANISCHEN MYTHOS

Mächtige Familien begeistern die Amerikaner schon immer – die Vanderbilts, die Gettys oder die Rockefeller Familie. Als Sinnbilder des amerikanischen Traums ziehen sie, rund um einen prägenden Patriarchen, die Öffentlichkeit in ihren Bann. Doch die wohl bekannteste Familie im politischen und kulturellen Leben der USA sind die Kennedys, mit denen sich unsere Redakteurin Emily Hähnlein beschäftigt hat.

ZUM ERSTEN MAL SOLO – DRESSED LIKE BOYS KOMMT NACH MÜNCHEN

Dressed Like Boys ist das fantastische Solo-Projekt vom queeren Artist Jelle Dentruck, der Lead Sänger der belgischen Indie-Band DIRK. Letztes Jahr erschien sein introspektives Debut Album, mit dem er dieses Jahr auf Tour ist. Am 27.05 macht er sogar eine Halt in der Milla.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Ängstlich, aber hoffnungsfroh – so beschreibt das “Rolling Stone” Magazin den Future-R&B von Dua Saleh. Wenn ihr Dua noch nicht aus der Musik kennt, dann vielleicht durch deren Rolle Cal aus der Serie “Sex Education”. Die US-amerikanisch-sudanesische Person kombiniert Jazz, 90er HipHop und R’n’B mit sudanesischer Musik für einen ganz eigenen Sound. Das Debut-Album “I Should Call Them” ist 2024 erschienen, und war auch schon von einem außerweltlichen Sound geprägt. Die Zeit zwischen den beiden Alben war für Dua Saleh geprägt von Weltschmerz und Unsicherheit. Das neue Album ist eine Auseinandersetzung mit technologischem Fortschritt, Identität und Trauma, aber auch Trost. Viele Kontraste… auch in den Songs: sanfte Stimmung mit Schwere, und kurze, schnelle Einblicke in Salehs inneren Gemütszustand. Ihr wollt euch selber überzeugen, dann hört rein:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Flohmarkt Olympiapark – Schlendern und Feilschen

Es ist wieder Zeit für Schnäppchenjagd an der Parkharfe Olympiapark. Hier findet ihr von Second Hand Klamotten bis Büchern und Schallplatten alles, was das Herz begehrt. Der Eintritt ist natürlich frei. Wenn ihr keine seltenen Schätze sucht, könnt ihr auch über den Markt schlendern und euch inspirieren lassen. Und keine Sorge, falls ihr es heute nicht mehr schafft, könnt ihr auch morgen noch im Olympiapark auf dem Flohmarkt bummeln. Der Flohmarkt ist immer von 7:00 Uhr bis 15:30 Uhr geöffnet.

Samstag: Krachparade – Mehr Lärm für München

Morgen wird es laut und bunt in der Stadt. Mit über 40 Wägen ziehen verschiedenste Vereine und Initiativen durch die Straßen. Los geht das Ganze um 14:00 Uhr am Geschwister-Scholl-Platz. Bei der Musik- und Tanzdemo wird gegen das Wegbrechen und Fehlen kultureller Freiräume in München sowie gegen die hohen Mietpreise demonstriert. Für ordentlich Krach sorgen DJs mit den unterschiedlichsten Musikrichtungen, die auf den Wägen auflegen.

Sonntag: Giro di Monaco – Laufen für den guten Zweck

Auf die Plätze, fertig, los. Diesen Sonntag läuft München ab 10:00 Uhr wieder den Allstadtring entlang. Beim Benefizlauf Giro di Monaco geht es auf der 5km-Strecke quer durch die Stadt. Der Start und Sammelpunkt befindet sich in der Blumenstraße. Seid ihr durch die Ziellinie, könnt ihr euch auf dem Straßenfest mit einem Kaltgetränk entspannen und erfrischen. PS: Bei Anmeldung auf der Website könnt ihr euren eigenen Spendenbetrag eintragen.

Und Sonst…

Nicht lang schnacken, Aperol in Nacken. Genießt das Wochenende.

GaLieGrü

Eure Aurelia & Lea