Bock auf Comedy?
M94.5 most wanted – das Comedy- und Unterhaltungsressort
Prominews, Comedy oder doch einfach nur spannende Gespräche? Dir ist nicht klar, was zum Fick ein Unterhaltungsressort eigentlich macht (sorry für die Wortwahl!) und wie man es am besten füttert? Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten!
Hallo!
Hey, na?
Na, was macht ihr denn jetzt?
Alles, was unterhält! Absurde Alltagssituationen und politische Satire eingebettet in Hörspiele, Collagen, Reportagen, verrückte Interviews, spaßige Spiele oder Moderationstexte: Komm zu uns, denn alles, was Spaß macht, ist erlaubt und sogar mehr *zwinkert, weiß aber nicht, worauf er/sie damit anspielt.
Klingt cool, wo kann ich das dann machen?
Platz dafür ist in unseren drei Sendungsformaten:
- Das Katerfrühstück läuft jeden Samstag von 11-13 Uhr und ist für alle da, die am Vorabend Spaß hatten und für wirklich frühe Morningshows vor elf nicht fit genug waren
- Late Night 089 ist unser Satireformat, das euch regelmäßg die wichtigsten Gschichten aus München für München präsentiert – im Radio und im Fernsehen
Wow, so viele tolle Sendungen! Was muss ich dafür mitbringen?
Regenjacke, wetterfeste Schuhe, und gute Laune. Vor allem Letzteres. Denn, wenn du Lust hast, dich kreativ auszuleben, reicht uns das völlig. Außerdem solltest du etwa drei bis fünf Stunden Zeit in der Woche entbehren können – vor allem Donnerstags zwischen 20 bis 22 Uhr solltest du am besten Zeit für unsere gemeinsame Sitzung haben.
Wird das Unterhaltungsressort mich glücklich machen?
Ja, genauso glücklich wie ein Apfelkuchen bei Oma, ein Lottogewinn an regnerischen Tagen oder das eine Mal, als dein Crush auf deine Story reagiert hat. (Bleib dran, Champ!)
Ihr seid doch lustig, erzählt mal einen Witz!
Nein.
Das sagen unsere Alumni
Ich bin zu M94.5, weil ich dort ans Mikro durfte. Ich wollte immer Moderator werden, wusste aber nie, wo ich anfangen soll – und M94.5 hat einfach gesagt: “Komm zu uns, probier dich aus.” Genau das hab ich gemacht. Vieles lief super, manches komplett daneben (diese Aufnahmen sind unter Verschluss) – aber genauso lernt man. Die Zeit dort hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Jetzt kann ich sagen: Ich bin Radiomoderator – richtig nice 🙂
Tony Schatz – war bei M94.5 von 2021-2023
ist heute Moderator / Redakteur / Programmgestalter bei Radio Fantasy in Augsburg
Mein Plan war, neben des Studiums ein bisschen Radio zu machen. Gelaufen ist es dann andersrum: Ich habe neben M94.5 ein bisschen studiert. Nirgendwo sonst hätte ich mich so frei kreativ ausprobieren können. Ohne Druck, aber immer mit professionellem Anspruch und der Unterstützung von Medienprofis. Was ich dort mitgenommen habe: Wichtiges Knowhow für den Radio- und Satirebereich, Erfahrung in (richtig guter) Teamarbeit, den Mut, öfter mal ins kalte Wasser zu springen, ein Netzwerk in alle Ecken und Enden der Medienwelt, Freundschaften, die meine M94.5-Zeit lange überdauert haben – und verdammt viel Spaß hat es auch noch gemacht!
Doris Müller
ist heute Satire- und Comedyautorin u.a. für die heute show, Die Anstalt und Bayern 3.
M94.5 ist der wahrscheinlich kreativste Ort, den ihr in München finden werdet. Ich habe beim G7 Gipfel Politik aus der ersten Reihe erlebt, die ersten Interviews mit damals unbekannten Musiker:innen geführt, die heute riesige Hallen füllen und Münchens erste Late Night Show miterschaffen. Neue eigene Formate ausprobieren, Freund:innen fürs Leben finden, einen Medienpreis gewinnen und super leicht einen Job finden – das alles geht nur mit M94.5!
Simon Fischer – war bei M94.5 von 2018 – 2024
ist heute Redakteur & Moderator bei ROCK ANTENNE
Spaß, Erfahrungen, Freunde – das kriegt man bestimmt auch woanders, aber eher selten während eines Praktikums. Bei AFK TV habe ich vor allem viel gelacht und nebenbei gelernt, wie man in den Medien arbeitet. Ich will das jedem ans Herz legen, der oder die das auch machen will.
Leo Barina – war bei M94.5 von 2017
ist heute Platzhalter-Manager bei Rocket Beans TV
Bei M94.5 habe ich die kreativsten und offensten Leute kennengelernt! In meiner Zeit im Tagesteam, Nachrichten-, Politik- und Unterhaltungs-Ressort konnte ich mit ihnen an vielen verschiedenen Themen arbeiten und kreative Dinge ausprobieren. Im VJ-Stipendium und Crossmedia-Volontariat war das auch der Fall: Einfach machen und Erfahrungen sammeln, egal, ob bei (Live-)Moderationen, TV-Aufzeichnungen, Formatentwicklung für Podcast und Social Media.
Maxi Pichlmeier – war bei M94.5 von 2015 – 2020
ist heute Host News-WG (BR24/Puls), Content Creator, freier Moderator
M94.5 war für mich das Sprungbrett in meinen Traumberuf. Mit vielen kreativen, jungen Menschen konnte ich dort meine ersten Erfahrungen sammeln und vor allem eines: mich ausprobieren! Das noch dazu in allen möglichen Bereichen. Ob Politik, Unterhaltung, Nachrichten oder tagesaktueller Journalismus – bei M94.5 konnte ich alles machen und durfte so viele wichtige Erfahrungen sammeln, von denen ich noch heute im Berufsalltag profitiere.
Yvonne-Christin Holzwart – war bei M94.5 von 2016 – 2019
ist heute Moderatorin bei Rock Antenne
M94.5 hat mir meine ersten Versuche als Radiomoderatorin und das Erfolgserlebnis meines ersten “gebauten Beitrags” ermöglicht. Dank M94.5 konnte ich mich bei der Jugendwelle “DasDing” beim SWR bewerben und vor dort ging es weiter: zum Zündfunk auf Bayern2, zu BRalpha, zu arte und schließlich zum BR-Fernsehen und ins ERSTE. M94.5 ist unerlässlich für jungen Medienschaffende um ihre Stimme und ihre Themen zu finden.
Caro Matzko – war bei M94.5 von 1999-2000
ist heute Moderatorin BR/ARD
Den Einstieg in die Medien. In einem Umfeld voller kreativer Menschen frei zu arbeiten und herauszufinden, wer und wie man selbst in dieser Medienwelt sein will. Stärken und Schwächen live im Radio herauszufinden. Das ist einzigartig und hat mich auf alles vorbereitet, was danach kam und hoffentlich noch kommen wird.
Julian Hutter – war bei M94.5 von 2016 bis 2018
ist heute fester Moderator der nationalen Abendsendung bei ENERGY
Für mich war das 6-monatige VJ-Stipendium bei M94.5 die perfekte Ergänzung zu meinem Journalistik-Studium. Ich konnte meine Kamera-und Schnitt-Skills deutlich ausbauen und mich sowohl kreativ als auch journalistisch ausprobieren. Für sowas ist später ja oft kein Raum mehr.
Vor allem hat es aber wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die Leute da sind allererste Sahne!
Luisa Starck – war bei M94.5 von April 2018 – September 2018
ist heute Realisatorin bei Late Night Berlin (Florida Entertainment)
M94.5 hat mir die Freiheit gegeben, meine persönlichen Stärken und Schwächen im Journalismus und in “den Medien” zu entdecken. Von der Freiheit meine eigene Themen bearbeiten zu dürfen, Sendungen zu entwickeln, das erste Mal ein Team zu leiten oder auf einmal Video-Content fürs Radio zu machen. Immer mit der Freiheit scheitern zu dürfen, um beim nächsten Mal besser zu werden. Und: Die vielen tollen Menschen, die ich hier kennen lerne durfte!
Johannes Vogl – war bei M94.5 von 2011-2020
ist heute Produktleiter und Chef vom Dienst bei "Das schaffst du nie!" | PULS / funk
Ich habe bei M94.5 nicht nur gelernt, wie gutes Radio, guter Journalismus und gute Comedy funktioniert. Ich bin auch mal auf die Fresse geflogen. War aber ganz gut, so lernt man viel mehr. Vor allem, weil ich bei M94.5 immer sehr weich gefallen bin.
Denn hier zeigen tolle Menschen tollen Menschen tolle Dinge. Das ist sehr toll.
Außerdem hab ich Freunde gefunden, die ich nicht mehr loswerde und einen Job. Und das ist auch nicht schlecht.
Lukas Illig – war bei M94.5 von 2016-2019
ist heute Comedy-Autor bei Walulis (funk/SWR)
Von allen humoristischen, beziehungsweise auch journalistischen, Fertigkeiten bis hin zu meinen besten Freunden: Das ist alles M94.5 – Verdienst.
Egal ob man als Stein, Findling oder Rohdiamant den Weg zu M94.5 findet, wer sich entsprechend reinhängt und engagiert kommt als Brillant am Ende heraus. Und das Beste daran ist, dass man diesen Weg nicht alleine geht, sondern ganz viele ebenso Verrückte neben sich hat.
Felix Brandelik – war bei M94.5 von September 2017 bis Dezember 2019
ist heute Morningshow-Producer ENERGY München
M94.5 hat mir gezeigt, dass ich beruflich nicht nur “irgendwas mit Medien” machen möchte, sondern dass ich es wirklich kann. Ob Radio, Fernsehen, Social Media oder Podcasts, die Medienwelt hat viele Facetten, die ich durch M94.5 kennen lernen konnte. Nicht zu vergessen sind dabei auch all die tollen und lieben Menschen, die ich dort kennen gelernt habe – und inzwischen teilweise Freund:innen und Kolleg:innen zugleich nennen darf. Danke, M94.5! <3
Jan Rothe – war bei M94.5 von 2015-2021
ist heute Social Media & Community-Manager (YouTube, Instagram, Facebook) bei "Die Frage" (PULS/funk) und selbstständiger Podcaster