Der Bewegungsmelder vom 18.05.2026

Bewegung im Basketball

18. Mai 2026 / / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!

Der Bewegungsmelder vom 18.05.2026

Der Bewegungsmelder vom 18.05.2026

  • Preissteigerungen im Eishockey – die Ausrüstung wird immer moderner und teurer
  • Start in die Basketball Playoffs – so hat der FC Bayern Basketball gegen die Gladiators Trier im ersten Viertelfinale gespielt
  • TS Jahn München – bringt Mädchen an den Ball

Moderation: Johanna Kopp & Anik Vogel

Redaktion: Mark Bruselnitskiy, Marie-Noelle Svihla, Lea Steglich

RvD: Maximilian Abt, Marie-Noelle Svihla

Sendeleitung: Lea Steglich

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.

#Basketball München #Eishockey #FC Bayern Basketball #München #Playoffs

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