Der Bewegungsmelder vom 18.05.2026
Bewegung im Basketball
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
Der Bewegungsmelder vom 18.05.2026
- Preissteigerungen im Eishockey – die Ausrüstung wird immer moderner und teurer
- Start in die Basketball Playoffs – so hat der FC Bayern Basketball gegen die Gladiators Trier im ersten Viertelfinale gespielt
- TS Jahn München – bringt Mädchen an den Ball
Moderation: Johanna Kopp & Anik Vogel
Redaktion: Mark Bruselnitskiy, Marie-Noelle Svihla, Lea Steglich
RvD: Maximilian Abt, Marie-Noelle Svihla
Sendeleitung: Lea Steglich
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.