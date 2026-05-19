Patriarchat auf dem Arztstuhl 

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Weniger als die Hälfte der Frauen in Deutschland geht einmal pro Jahr, wie empfohlen, zu gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen. Dahinter steckt nicht nur ein gesundheitliches, sondern auch ein strukturelles Problem. Ein Kommentar von Victoria Moser.

Vorsorgeuntersuchungen und Routine-Checks bei der Hausärztin oder beim Zahnarzt sind normalisiert; über den regelmäßigen Besuch bei der Frauenärztin oder beim Frauenarzt hingegen wird hinter vorgehaltener Hand gesprochen.

Es ist aber unglaublich wichtig, gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen. Bei diesen werden, im Gegensatz zu anderen ärztlichen Kontrollterminen, die weiblichen Geschlechtsorgane untersucht. Dabei wird auch eine eventuelle Infektion mit sexuell übertragbaren Krankheiten abgeklärt. Das ist vor allem essenziell, da sexuell übertragbare Krankheiten teilweise symptomlos verlaufen. Sie können aber zu bestimmten Krebsarten oder sogar zu Unfruchtbarkeit führen. Und wie andere Krankheiten auch, sind sexuell übertragbare Krankheiten besser behandelbar, wenn sie früh erkannt werden.

Weg mit der Scham

Doch trotz dieser Vorteile gehen in Deutschland weniger als 50 Prozent der Frauen regelmäßig zur gynäkologischen Untersuchung. Einige haben Angst davor, sind verunsichert und fühlen sich ausgeliefert, da sie an einem Genitalorgan untersucht werden. Zeitgleich sind weibliche Sexualität und verwandte Themen in unserer Gesellschaft oft schambesetzt. Das merkt man schon bei der immer noch verbreiteten Bezeichnung der Vulva- als Schamlippen und der Vulva- als Schamhaare.

Das Patriarchat führt also nicht nur dazu, dass Frauen klein gehalten werden – indem sie anders sozialisiert werden als Männer oder indem ihnen dauerhaft das Gefühl gegeben wird, abnehmen zu müssen. Es führt auch dazu, dass weibliche Gesundheit ein Tabuthema wird und sich Frauen nicht um ihre sexuelle Gesundheit kümmern. Aber der eigene Körper, der weibliche Genitalbereich und die weibliche Sexualität sind nichts, wofür man sich schämen muss! Und Vorsorgeuntersuchungen zu kennen und wahrzunehmen gehört zur Fürsorge für den eigenen Körper dazu.

Alles über die wichtigsten Vorsorgeuntersuchungen findet ihr hier.