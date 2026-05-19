Wie verarbeitet man eine schwierige Vergangenheit?- The Chronology of Water

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Die ganze Folge:

Kann das Erzählen der eigenen Geschichte dabei helfen, erlebtes zu verarbeiten? In dieser Folge schauen wir uns Kristen Stewarts Regiedebüt “The Chronology of Water” an. Ein Film, der auf klassische Biopic- Regeln verzichtet und Schmerz stattdessen in radikale Bilder übersetzt. Wir analysieren die Verbindung zwischen Filmästhetik und der Kraft des Schreibens. Warum brauchen wir Kunst, um das Chaos im Kopf zu ordnen? Vielen Dank an Antje Wessels und Kester Läufer die uns durch ihre Expertise im Podcast unterstützt haben.

Recherche, Skript, Moderation: Mara Germano

Interviewpartner: Antje Wessels, Kester Läufer

*Foto wurde mit KI generiert