/ Kilian Schroeder / Bild: M94.5/Maximiliane Hoferer

Nein, das wird nicht die 100. Politikdebatte mit eingestaubten Gesprächspartner:innen und vielen Fragen, die doch immer dieselben sind. Wir machen das anders. Bei BavarioKart: Das Rennen um die Stimmen! müssen Politiker:innen an die Konsole und sich bei Mario Kart unseren Fragen stellen: Was sind ihre Visionen und Ideen für Bayern?

Die SPD hat in Bayern traditionell einen schweren Stand – und auch in aktuellen Umfragen kommt die Partei gerade einmal auf einstellige Prozentwerte. Er sei trotzdem optimistisch für einen Schlussspurt, sagte Vize-Generalsekretär Nasser Ahmed im Interview bei BavarioKart: Das Rennen um die Stimmen. Dieses Mal ein bisschen anders, denn für den leidenschaftlichen Fan des 1. FC Nürnberg ging es nicht auf die Rennstrecke, sondern auf den Platz: Wir haben ihn zu einer Partie FIFA22 eingeladen.

“Wir brauchen jetzt eine neue Regierung, die das Thema (Wohnungsbau) neu angeht. (…) Markus Söder ist der Ankündigungsmeister, aber nicht der Umsetzungsmeister.” – Nasser Ahmed, SPD-Vizegeneralsekretär

Aber es ging nicht nur um Fußball, sondern auch um neue Wohnungen. Dort will die SPD mehr Verantwortung in die Hände der Kommunen geben – obwohl Markus Söder bereits eine Wohnoffensive angekündigt hat?

In seiner Heimatstadt Nürnberg ist Ahmed Verkehrspolitiker. Wie lässt sich der in Bayern klimafreundlicher und sicherer gestalten? Und kommt ein Tempolimit von 30 km/h in der Innenstadt, so wie in Paris? Ein anderes Thema von Nasser Ahmed: Der Sport. Wie will die SPD hier queere Kompetenz fördern? Wie sollen die Vereine überleben, wenn die Partei gleichzeitig die Ganztagsschulen ausbauen will?

“Es braucht an allen großen Landstraßen Radwege.” – Nasser Ahmed, SPD-Vizegeneralsekretär

Das und vieles mehr hört ihr in der neuen Runde BavarioKart: Das Rennen um die Stimmen. Immer Donnerstags um 18:00 Uhr auf Twitch.