Anders auf einen Blick (27/07-02/08)

/ Max Kienast / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Schon wieder Hitzewelle? Naja machste nix. Heiß her ging es am Wochenende auch im Oberhaus des American Football in Deutschland. Wer beim Zuschauen sein kühles Wasser mit Obst aufpeppen wollte, steht mit Sicherheit auf Fruchtigen Beigeschmack. Wir haben die Indie-Jazz-Band im Interview getroffen. Und wo kann man besser frisches Obst kaufen, als in einem Supermarkt zum Mitmachen? Das Wochenende wird ja zum Glück wieder kühler, wir haben euch die besten Aktivitäten an den besten Tagen der Woche zusammengestellt. Stay cool guys!

Alles was uns diese Woche bewegt hat

Ein Laden, in dem Kund:innen Regale einräumen, Käse schneiden und trotzdem gerne wiederkommen? Der Foodhub in Giesing zeigt seit fünf Jahren, dass Einkaufen auch gemeinschaftlich funktionieren kann. Theresa Detterbeck hat einen Vormittag lang mitgemacht.

Topspiel im Dantestadion – Tabellenführer Dresden zu Gast bei den Munich Cowboys

Am achten Spieltag der German Football Liga treffen die Munich Cowboys auf die Monarchs aus Dresden. Die Ausgangslage verspricht Großes: Der erste der Division Nord (Dresden) trifft auf den zweiten der Division Süd (München).

Fruchtiger Beigeschmack: Süß in den Melodien, sauer in den Texten

Mit ihrer am 3. Juli erschienen EP “Löschzug” sorgt die Indie-Jazz Band “Fruchtiger Beigeschmack” für frischen Wind in der Polit-Pop-Szene. In den zwei Tracks der EP können Hörer:innen den typischen Mix aus politischen Botschaften, emotionaler Tiefe und trotzdem tanzbaren Melodien erleben.

Unser Album der Woche

Imagine you are sitting in a darkly lit jazz bar. The trumpets and saxophones are blasting and smoke curls through the air. This is exactly what Opus Kink’s debut album, The Sweet Goodbye, sounds like.

For 10 years, Opus Kink has kept their audience craving more with their intense underground performances and few actual releases. The long wait makes this tragically beautiful album even more alluring.

Opus Kink is an English post-punk and jazz-punk band. Their inclusion of saxophone and trumpet dramatizes their music and creates a unique dark feeling.

The Sweet Goodbye is all about loss and how nothing in life lasts forever. The opening song Come Over, Do Me Wrong is the perfect example of this, discussing a theme of desire within a doomed love affair. They sing about knowing that their love will end, yet they still find themselves unable to escape the temptation they feel.

So, feel this temptation for yourself as you listen to their songs.

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Mit M94.5 durch das Wochenende

Freitag: M-net Kulturstrand an der Isar – Urlaubsfeeling mitten in München

Am Vater-Rhein-Brunnen nahe des Deutschen Museums könnt ihr ein abwechslungsreiches Kulturprogramm mit Live-Auftritten, DJ-Sets und anderen Aktionen erleben. Für die Sportlicheren unter euch gibt es außerdem einen Sportbereich unter anderem mit Balance Boards und Slacklines. Natürlich könnt ihr auch einfach in Liegestühlen entspannen und euch an der Strandbar was zu trinken oder essen holen. Seit diesem Jahr gibt es am Wittelsbacher Brunnen einen zweiten Spot. Täglich geöffnet bis 23 Uhr, ist der Eintritt kostenlos.

Samstag: Sommerfest am Stemmerhof – Der Dorfplatz mitten in Sendling feiert

Am Samstag verwandelt sich der Stemmerhof in eine große, autofreie Terrasse mit Liegestühlen zum Verweilen. Live-Musik zieht sich den ganzen Tag durchs Programm – von den jüngsten Nachwuchsrockern über Pop- und Jazz-Cover-Bands bis hin zu Latin Grooves zum Ausklang. Für die Verpflegung sorgen mehrere Foodtrucks, sowie eine Champagner Bar – beste Aussichten auf einen entspannten Sommertag mit guter Laune. Der Eintritt ist kostenlos und das Fest bis 22 Uhr offen.

Sonntag: Sommerfestival Olympiapark “Dackelday” – München von seiner schönsten Seite

Wer noch einen Grund braucht, den Olympiapark zu besuchen, aufgepasst! Knapp drei Wochen lang kann man dort mit Fahrgeschäften fahren, die Budenstraße entlang schlendern und an den vier Themenwochenenden rund um Bayern, Kunsthandwerk, Gaming und Bewegung teilnehmen. Hundefans sollten diesen Sonntag den Dackelday nicht verpassen! Im Zuge des Theatron MusikSommers laufen während der ganzen Festivalzeit am Olympiasee kostenlose Open-Air-Konzerte. Der Eintritt ist kostenlos, das Festival ist täglich bis 23 Uhr geöffnet.

Und sonst?

Ja, es ist heiß, aber denkt an den unvermeidbaren Winter, in dem ihr diese Temperaturen vermissen werdet. Geht raus, trefft Freunde, badet am See. Oder chillt zuhause, lest ein Buch, nappt durch den Tag. Macht doch einfach worauf ihr Bock habt! Es ist euer Sommer, genießt das Leben Leute!

Max