Fruchtiger Beigeschmack: Süß in den Melodien, sauer in den Texten 

/ Luka Beck

Mit ihrer am 3. Juli erschienen EP “Löschzug” sorgt die Indie-Jazz Band “Fruchtiger Beigeschmack” für frischen Wind in der Polit-Pop-Szene. In den zwei Tracks der EP können Hörer:innen den typischen Mix aus politischen Botschaften, emotionaler Tiefe und trotzdem tanzbaren Melodien erleben.

Tanzende Menschen, funkige Melodien und Texte über Krieg, Wehrpflicht oder den Nahostkonflikt. Passt für viele nicht zusammen? Für Milena, Hugo und Felix auf jeden Fall schon! Wo andere einen Widerspruch sehen, findet Fruchtiger Beigeschmack ihren Sound. Die dreiköpfige Indie-Jazz-Band aus München und Regensburg bewegt sich zwischen Leichtigkeit und politischer Schwere; zwischen Tanzfläche und Zeitgeschehen. Und während manche sich den Kopf über die politisch und emotional tiefgründigen Texte zerbrechen könnten, tanzen und lachen andere zu den schnelle Trompetenläufen und jazzigen Gitarren- und Klavier-Melodien.

Im Gespräch mit M94.5-Moderator Heinrich Überall erzählen sie, warum ihnen genau diese scheinbar gegensätzliche Mischung so wichtig ist, was hinter ihren EP-Songs “Löschzug” und “Nutzlos” steckt und vieles mehr…



Das Interview mit Fruchtiger Beigeschmack in der Hörbar vom 30.07.2026

Dass sich politische Botschaften und unbeschwerte Stimmung nicht ausschließen müssen, zeigt die Band auch in ihren Musikvideos – zum Beispiel in der visuellen Ergänzung zu ihrem Song “Löschzug”. “Sie unterdrücken uns für ihren Profit; Und schütteln Faschohände, wenn sie niemand sieht”, singt Milena mit strahlendem Gesicht in die Kamera. Die drei Bandmitglieder laufen tanzend an der Isar entlang. Die Sonne scheint. Immer mehr Menschen kommen dazu, um mitzumachen. “Und jetzt redet ihr von “wir” und unterscheidet euch von “denen”“. Am Ende strahlen alle zusammen in die Kamera.

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Gerade arbeitet die Gruppe an ganz viel neuer Musik und bereitet sich auf zahlreiche Gigs im September vor. Am 21. September laden Milena, Hugo und Felix beispielsweise zum Tanzen und Feiern in den Milla Club ein – da findet nämlich ihre Release-Party statt, wo man sich unter anderem auch mit Vinyls ihrer EP ausstatten kann.