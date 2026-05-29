ANDERS AUF EINEN BLICK (25/05 – 31/05)

/ Isabella Schessner / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Hallo ihr Lieben! Was für eine Woche: Sonne, warme Abende und so richtiges Sommerfeeling, obwohl wir erst Mai haben. Genau die perfekte Zeit, um draußen unterwegs zu sein. Aber nicht nur auf den Straßen Münchens ist was los, sondern auch in Politik, Gesellschaft und Kultur. Hier mal eine kleine Zusammenfassung:

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Die Gamefabrik ist das Magazin für Spiele aller Art. Vorgestellt werden Neuerscheinungen, aber auch alte Gaming-Klassiker. Egal ob Ego-Shooter, Taktikspiel oder vielleicht sogar ganz analog, jedes Spiel findet seinen Platz und wird angezockt…

Mothers of Meritocracy

Wie jede Woche erschien auch diese Woche unser Politikmagazin “Plenum”. Diesmal haben sich unsere Redakteur:innen mit der Anastasia Bewegung, Meritokratien also eine Gesellschaftsform in der es um Leistungen geht und vielen weiteren Themen beschäftigt.

Das Spezi-al-Frühstück

Das Katerfrühstück von M94.5 liefert dir alles an Unterhaltung, was du brauchst. Aktuelles Zeitgeschehen, absurde Situationen und ab und zu die wirklich wichtigen Themen unserer Zeit. Stay hydrated, stay entertained, stay katerfrühstücked!

Unser Album der Woche

Wer die Serie Euphoria kennt, hat auch schonmal die Musik von Labrinth gehört. Die Soundtracks der dritten Staffeln stammen leider nicht mehr von ihm, dafür hat der britische R&B-Sänger heute aber den zweiten Teil seines Albums Cosmic Opera herausgebracht. Mit seinen futuristischen und teils düsteren Pop- und Hip-Hop-Sounds, sowie mit seinen elektronischen Einflüssen erzählt Cosmic Opera Act 2 von der dunklen Seite der Musikindustrie und den Auswirkungen auf die eigene mentale Gesundheit.

Die 12 Songs erinnern dabei vom Aufbau her an eine Oper, und auch das im Background zu hörende Orchester unterstreicht die künstlerische Intention von Labrinth: eine emotionale Reise durch den Kosmos. Inspiration hat der Sänger dabei zum einen in seiner Liebe zu Filmen wie Star Wars gefunden. Und zum anderen in einem Artikel, der schrieb, dass es in unserem Gehirn so viele Verbindungen, wie Sterne im Universum gibt. Falls ihr also nach einem neuen Soundtrack sucht, der euch so richtig Energie gibt, dann lohnt es sich definitiv mal reinzuhören.

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MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Euphoria Pop Up by HBO max – Live DJ & free Drinks

Heute von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr öffnet anlässlich der dritten Staffel von Euphoria ein Pop-Up Space am Gärtnerplatz seine Türen. Live DJs mit Housemusik, eine kostenlose Photobox und gratis Limo und Bier sind geboten, solange der Vorrat reicht. Der Eintritt ist frei.

Samstag: CANDY OPEN AIR – kostenlos Techno für alle

Bei bestem Wetter unter freiem Himmel findet am Samstag das Candy Open Air am Candidplatz 9, mitten in Giesing statt. Das Ziel: kostenlos Techno für alle, gemeinsam tanzen, gemeinsam feiern. Das Event geht von 13:00 Uhr bis 23:00 Uhr. Die Tickets sind kostenlos, sollten aber über die Website vorab erworben werden.

Sonntag: Kulturstand-Flohmarkt – Secondhand, Strand, Musik

Am Sonntag von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr findet der Kulturstrand-Flohmarkt, am Vater-Rhein Brunnen auf der Insel in der Isar statt. Bei gutem Wetter kann mit Urlaubsfeeling am Sandstrand gestöbert und eingekauft werden. Außerdem lädt der Kulturstrand dazu ein die Drinks und gute Musik zu genießen. Der Eintritt ist frei.

UND SONST…

Genießt die Sonne, habt ein wunderschönes Wochenende und schaut doch gerne auf einem der gratis Events bei diesem langanhaltenden, guten Wetter vorbei! Und wenn nicht, ist auch einfach mal Pause machen bei der Hitze völlig okay 😉

Alles Liebe,

Izzy