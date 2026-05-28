Mit dem Wohnmobil zum Mond

/ Florim Seciri / Bild: Elias Mohr

Die Gamefabrik ist das Magazin für Spiele aller Art. Vorgestellt werden Neuerscheinungen, aber auch alte Gaming-Klassiker. Egal ob Ego-Shooter, Taktikspiel oder vielleicht sogar ganz analog, jedes Spiel findet seinen Platz und wird angezockt…

Es ist warm. Sehr warm. Da möchte man am liebsten alle Sachen packen und einfach wegfahren. In Outbound könnt ihr das! Vielleicht reicht euch die Wildnis aber nicht und ihr möchtet viiel weiter hinaus. Zum Mond zum Beispiel. Auch da haben wir euch natürlich gecovered und erzählen euch ob PRAGMATA da helfen kann! Oder ihr wollt raus? So ganz im echten Leben mit euren Freund:innen spielen? Wo das in München gut geht, und wie ihr die neuen Pokémon Champions werden könnt – Das haben wir für euch dieses Mal in der Gamefabrik.

Die Gamefabrik läuft immer am letzten Donnerstag im Monat um 19 Uhr live auf M94.5 und am darauffolgenden Freitag um 13 Uhr in der Wiederholung.