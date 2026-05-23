Das Katerfrühstück vom 23.05.2026

Das Spezi-al-Frühstück

23. Mai 2026 / / Bild: M94.5/Franziska Sprinzl

Das Katerfrühstück von M94.5 liefert dir alles an Unterhaltung, was du brauchst. Aktuelles Zeitgeschehen, absurde Situationen und ab und zu die wirklich wichtigen Themen unserer Zeit. Stay hydrated, stay entertained, stay katerfrühstücked!

Schnappt euch eine Spezi und macht euch bereit für den Dreier des Jahrhunderts. Unsere Moderatorinnen Stella, Zala und Hanna haben sich trotz heißer Temperaturen ins Studio gewagt und eine spezi-elle Sendung gezaubert. Wenn ihr wissen wollt warum Jochen Schweizer Hunde ersetzt, wie lange man einen Teebeutel kochen muss oder einfach welches Weißbier denn jetzt das Beste ist seid ihr hier genau richtig! Es wird senftastisch, mittelaltermäßig und einfach ganz schön 67. Darf man noch Meme süchtig sein? Wir sagen ja!

True Story!

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#Jazz #M94.5 #Mittelalter #München #Musik #Spezi #Wissen

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