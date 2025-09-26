Anders auf einen Blick (22/09 – 28/09)

/ Jennifer Nagele / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der neue Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Hallo ihr mausigen Mäuse! Der Sommer scheint wohl wirklich vorbei zu sein. Als wir heute in der Früh aufgewacht sind, war es noch kalt und dunkel draußen… aber auch ohne Sommer waren wir wieder fleißig am arbeiten!

Alles was uns diese Woche bewegt hat

Am 4. Spieltag der Frauen-Bundesliga trafen die beiden Teams der Tabellenspitze aufeinander: Die FC Bayern Frauen und der SC Freiburg hatten jeweils zwei Siege und ein Unentschieden im Gepäck.

Eine neue XXL Konzerthalle – Wozu???

Der Münchner Flughafen soll Zuwachs bekommen. Jedoch keine neue Startbahn oder ein neuer Hangar, sondern eine riesige Konzerthalle. Totaler Nonsens findet unser Redakteur Lars Willeitner. Ein Kommentar.

Apps für ein leichteres Studi-Leben

Juhuuu! Bald geht die Uni wieder los! Endlich wieder jeden Tag Freund:innen treffen, jedes Wochenende feiern gehen und … lernen. Studieren gehört leider auch zum Unileben dazu, aber keine Sorge – es gibt viele coole Apps, die euch das Lernen erleichtern!

Unser Album der Woche

“Where the Earth bends” – nicht nur eine dubiose Ortsangabe, sondern auch der Titel des neuen Albums von Daffo,. Nach 2 EPs ist es das erste komplette Album der amerikanischen Band. Hinter dem Alias “Daffo” verbirgt sich Gabi Gamberg. Gabi ist 21 Jahre alt, ihren beliebtesten Song “Poor Madeline” hat sie schon mit 17 geschrieben. Ihre Lieder geben einen Einblick in ihr Innenleben. Ein roter Faden von Gefühlsausdrücken zieht sich durch die Tracklist, auch wenn die Gefühle nicht immer auf direktem Weg nach außen gelangen.

Daffo entfaltet in diesem Album ihre ganze Musikalische Spannweite, ihre Stimme sticht mit Präzision und Kontrolle hervor. Abrupte, aber trotzdem passende Übergänge zwischen verschiedenen Stilen zeichnen das Album aus. Folkige Klänge mit Fingerstyle Gitarre folgen auf die Indie-Rock Untertöne von schnelleren Songs, wie beispielsweise “Habit”. In diesem Lied geht es um Gabis Umgang mit einer Zwangsstörung. Nicht nur viel für die Ohren, sondern auch fürs Herz! Hört gerne in das Album rein!

Mit M94.5 durch das Wochenende

Freitag: Rage against Wiesn

Ihr habt keinen Bock auf Bierzelt? Dann kommt ab 18 Uhr ins Import Export! Statt Maßkrüge und Macker erwarten euch dort ein Zine-Workshop mit Tante Trash, eine FLINTA*-Stage und jede Menge laute Musik. Tickets gibt es ab 7€.

Samstag: Vegan Beats Festival

Musik, Essen und gute Gespräche – alles an einem Abend! Süddeutschlands erste vegane Party- und Festivalreihe feiert Premiere im Backstage. Für ab 10€ erwarten euch Streetfood, DJ-Sets, spannende Talks und verschiedene Ausstellungen.

Sonntag: Pudding mit Gabel essen

Ihr habt TikToks darüber gesehen und dachtet euch: Hä? Jetzt gibt es das Event auch in München! Meldet euch vorher an, schnappt euch einen eigenen Pudding und eine Gabel und kommt in den Englischen Garten zum Snacken und Quatschen!

Und sonst?

Das war’s auch schon wieder für diese Woche. Wir hoffen ihr startet entspannt ins Wochenende, auch wenn es jetzt schon wirklich herbstlich ist!

Eure (noch nicht mental auf den Herbst vorbereitete) Jenny 🍂