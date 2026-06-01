ÜBER SPORTSCHIEßEN UND VEGANE ERNÄHRUNG IM SPITZENSPORT

/ Paul Amthor / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!



Der Bewegungsmelder vom 01.06.2026

DER BEWEGUNGSMELDER VOM 01.06.2026

Sportschießen World Cup – Alles was am Wochenende auf dem ISSF Weltcup passiert ist.

– Alles was am Wochenende auf dem ISSF Weltcup passiert ist. Vegane Ernährung im Spitzensport – Kann das bei diesen Extrembelastungen klappen?

Kann das bei diesen Extrembelastungen klappen? Liveübertragung Basketball-Playoffs – Live vor dem Spiel FC Bayern Basketball gegen Telekom Baskets Bonn aus dem SAP Garden

Moderation: Marie-Noelle Svihla & Ludwig Weitl

Redaktion: Anik Vogel, Paul Amthor, Aurelia Rötig, Luca Kammermeier

RvD: Paul Amthor

Sendeleitung: Lea Steglich

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.