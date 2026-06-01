DER BEWEGUNGSMELDER VOM 01.06.2026
ÜBER SPORTSCHIEßEN UND VEGANE ERNÄHRUNG IM SPITZENSPORT
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
DER BEWEGUNGSMELDER VOM 01.06.2026
- Sportschießen World Cup – Alles was am Wochenende auf dem ISSF Weltcup passiert ist.
- Vegane Ernährung im Spitzensport – Kann das bei diesen Extrembelastungen klappen?
- Liveübertragung Basketball-Playoffs – Live vor dem Spiel FC Bayern Basketball gegen Telekom Baskets Bonn aus dem SAP Garden
Moderation: Marie-Noelle Svihla & Ludwig Weitl
Redaktion: Anik Vogel, Paul Amthor, Aurelia Rötig, Luca Kammermeier
RvD: Paul Amthor
Sendeleitung: Lea Steglich
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.