Apps für ein leichteres Studi-Leben

/ Nora Wiesner / Bild: Dnipro Assets / shutterstock

Juhuuu! Bald geht die Uni wieder los! Endlich wieder jeden Tag Freund:innen treffen, jedes Wochenende feiern gehen und … lernen. Studieren gehört leider auch zum Unileben dazu, aber keine Sorge – es gibt viele coole Apps, die euch das Lernen erleichtern!

Wir haben euch die besten Apps rausgesucht, mit denen ihr gut durchs Semester kommt.

Karteikarten erstellen mit Quizlet

Super einfach und super effektiv! Auf Quizlet könnt ihr euch kostenlos Karteikarten erstellen und euch dann im Lernmodus selbst abfragen. Mit der Premium Version bekommt ihr noch weitere praktische Funktionen dazu, wie zum Beispiel das automatische Erstellen von Karteikarten.

💰 Kostenlos, Premiumversion für 3,50€ monatlich

Vokabeln lernen mit Phase 6

Für diejenigen unter euch, die sich mit Vokabeln lernen rumschlagen müssen, haben wir gute Nachrichten: Phase 6 hat das perfekte Karteikartensystem erstellt, mit dem ihr euch Vokabeln nachhaltig merken könnt.

💰 Kostenlos, Premiumversion für 3-5€ monatlich

Podcasts erstellen mit der KI von NotebookLM

Wenn ihr schon zu lange auf den Bildschirm geschaut habt oder lieber durchs Zuhören lernt, ist die Podcast-Funktion von NotebookLM perfekt für euch. Ihr könnt dort einfach eure Lernzettel hochladen und bekommt anschließend einen erstaunlich echt klingenden Podcast, in dem die Inhalte besprochen werden.

💰 Kostenlos

Bildschrimzeit regulieren mit Freedom

Ausversehen 3 Stunden auf TikTok scrollen klingt nach dir? Dann ist diese App gemacht für dich. Mit Freedom könnt ihr euch einen Zeitplan erstellen, wann soziale Medien für euch verfügbar sein sollen. Die Blockade ist effektiv und lässt sich nicht so einfach wegklicken.

💰 Kostenlos, Premiumversion für 12,99$ monatlich

Konzentriert bleiben mit Forest

Um komplett konzentriert und handyfrei zu bleiben, könnt ihr auch mit Forest Bäume pflanzen. In der Zeit, in der ihr die App geöffnet habt und euch somit von nichts Anderem ablenken lasst, wächst ein imaginärer Baum. Schließt ihr die App vor der Konzentrationsphase verdorrt der Baum. So könnt ihr nach und nach euren eigenen kleinen Wald pflanzen. Pro Nutzer:in werden übrigens sogar bis zu 5 echte Bäume gepflanzt.

💰 Kostenlos, für Ios-Nutzer:innen einmalig 4,99€

Lernzettel und Altklausuren finden mit Studydrive

Die Zeit rennt und die Klausuren stehen auf einmal vor der Tür? Kein Problem, auf Studydrive findet ihr über eine Millionen Zusammenfassungen und Altklausuren von anderen Studierenden. Außerdem könnt ihr jederzeit Fragen an die große Studydrive-Community stellen.

💰 Kostenlos, Premiumversion für 3,99-9,99€ monatlich

Den Überblick behalten mit Studo

Lernen ist nicht alles – auch das Organisatorische bringt einen im Studium oft zum verzweifeln. Mit Studo habt ihr alles auf einen Blick: Stundenplan, Mails, Kursübersicht und so weiter. Es gibt sogar einen Chat über den ihr mit Kommiliton:innen kommunizieren könnt und eine Übersicht für Studijob-Angebote.

💰 Kostenlos, Premiumversion für 2,99€ monatlich