Torspektakel beim Topspiel 

Am 4. Spieltag der Frauen-Bundesliga trafen die beiden Teams der Tabellenspitze aufeinander: Die FC Bayern Frauen und der SC Freiburg hatten jeweils zwei Siege und ein Unentschieden im Gepäck.

Doch schon im Verlauf der Partie wurde deutlich: Die FC Bayern Frauen präsentierten sich in Topform und dominierten das Spielgeschehen über die gesamten 90 Minuten. Die Freiburgerinnen fanden kaum ins Spiel und konnten auf dem FC Bayern Campus keinen Fuß fassen.

Spielbericht von Lea Steglich

Am Ende dieses Spieltags sichern sich die Münchnerinnen verdient die Tabellenführung. Der SC Freiburg hingegen, bleibt ohne Punkte und rutscht auf Rang 5 ab. Für die FC Bayern Frauen geht es nun weiter im DFB-Pokal. Am Montag, den 29.09.2025, steht die 1. Runde gegen Borussia Dortmund an.