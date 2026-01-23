ANDERS AUF EINEN BLICK (19/01 – 25/01)

/ M94.5 Praktikant:innen / Grafik: M94.5

Tach, tach meine Lieben, hier ist er wieder, euer Lieblingsnewsletter! 😊 Zwischen Trends und Bildern aus dem Jahr 2016 und Unistress versüßen wir euch den Tag mit tollen Artikeln, nicer Musik und erstklassigen Eventtipps. Schnappt euch einen Tee, legt eure Füße hoch. Und genießt das Recap- Wellnessbad von M94.5.

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Zu Beginn des letzten Jahres hat der Stadtrat Münchens eine strategische Neuausrichtung in der queeren Politik beschlossen. Das Credo dabei lautet: Erreichtes bewahren – Bedrohung entgegentreten – Zukunft gestalten. Der Schwerpunkt der Strategie ist, LGBTIQ*-Feindlichkeit zu bekämpfen und verhindern.

ALTERNATIVE NAHERHOLUNGSGEBIETE IN MÜNCHEN

“Altstadt für alle”, neuer Aufbau des Max-Joseph-Platz und jetzt ein neuer Park im Münchener Westen. In München gibt es immer neue Pläne für grüne Flächen. Neben dem Englischen Garten und der Isar gibt es aber noch viel mehr und auch unbekanntere Gebiete in München, in denen man sich auch jetzt schon entspannen kann.

DIE FASZINATION DER GEN Z VON “LITTLE TREATS”

Egal ob Thriften, hot girl walk oder die eine Vorlesung morgens ansteht: Wenn die Generation Z eine kleine Aufgabe bewältigt, fragt sie schnell: “Wollen wir uns einen Sweet Treat holen?” Auch bekannt unter dem Namen des „little treat“ lebt und liebt man in dieser Altersgruppe die kleine Belohnung nach einer Tätigkeit – ganz gleich, ob sie körperlich oder geistig herausfordernd war.

UNSER ALBUM DER WOCHE

In den nächsten Tagen wird’s wieder kälter. Und da schwingt immer auch so ein bisschen Melancholie mit. Vor allem wenn es in der Früh noch so lange dunkel ist. Um sich in das kalte Wetter so richtig reinzufühlen, braucht man einen passenden Soundtrack. Das perfekte Album dafür ist das Debüt-Album der englischen indie Band “Dead Dads Club”. Das Album heißt genauso wie die Gruppe. Und wie der Titel es bereits vorwegnimmt, handelt “Dead Dads Club” vom Tod des Vaters von Sänger ChilliJesson. Versteckt hinter Indie Rock Beats, erzählt die Band in den 11 Songs des Albums emotionale und traurige Geschichten. “Dead Dads Club” ist der perfekte Begleiter für die dunklen Tage. Oder wenn ihr in der stressigen Klausurenphase mal ein bisschen Ablenkung braucht. Falls ihr euch selber von dem Album überzeugen wollt, hört rein:

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Mikro an – Lucky Shot Comedy Open Mic

Was gibts Besseres, als nach einer anstrengenden Woche, die Sorgen weg zulachen? Ab 18 Uhr könnt ihr ein Buntes Comedyfeuerwerk erleben. Und das Beste: Die Gags wurden vorher noch nie in der Öffentlichkeit vorgetragen. Ab 9,90 € (ermäßigt: 7,90 €) könnt ihr live erleben wie Promis und Newcomer:innen ihre frischgeschriebenen Werke zum ersten Mal vor Live-Publikum testen und sich dabei blamieren oder Lacher einkassieren.

Samstag: Für Nachteulen auf geht´s zum Nachtflohmarkt

Wo sind meine Stöber- und Schlemmermäuse? Ab 17 Uhr könnt ihr euch in der alten Posthalle im Pineapple Park in staubigen Büchern rumwuseln, mit alten Handkoffern eindecken und viel weiteres altes Zeug entdecken. Der Nachtflohmarkt kombiniert Vintage-Schätze, Live-Musik, Shows und Foodtrucks zu einem schönen Abend in ganz besonderer Atmosphäre! Für 4,63 € könnt ihr bis kurz vor Mitternacht Schlendern, Genießen und Verweilen.

Sonntag: Karaoke Küche mit Pasta Parisa

Um 19 Uhr bringt Drag Queen Pasta Parisa die Prosecco Bar ordentlich zum Brodeln. Singt und feiert gemeinsam im Safespace die bunte Welt der Musik. Ohne Eintritt, ohne Firlefanz und Schnickschnack. Reservierungen via WhatsApp unter 0176 68765190. Das komplette Programm und DJ Line-Up in den Instagram-Highlights von Prosecco Bar.

UND SONST?

Momentan nicht viel. Außer das ich versuche noch irgendwo ein gutes Kostüm für die ersten Faschingsfeiern nächste Woche aufzutreiben und richtig hinfiebere auf den ersten Teil der neuen Bridgerton Staffel, der ebenfalls nächste Woche rauskommt. Macht euch ein schönes Wochenende und denkt auch dran euch trotz Unistress auch mal eine kleine Auszeit zu gönnen.

Machts gut und bis nächste Woche, Ihr Schlingel!

Grüße, Luis