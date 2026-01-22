Queere Spaces in München

/ Helena Linsenmaier

Beginn des letzten Jahres hat der Stadtrat Münchens eine strategische Neuausrichtung in der queeren Politik beschlossen. Das Credo dabei lautet: Erreichtes bewahren – Bedrohung entgegentreten – Zukunft gestalten. Der Schwerpunkt der Strategie ist, LGBTIQ*-Feindlichkeit zu bekämpfen und verhindern.

Struktureller Schutz ist überlebenswichtig für queere Personen. Gerade zum aktuellen Zeitpunkt ist solidarische Aktivität seitens der Stadt wichtiger denn je. Doch auch das persönliche Umfeld und Safe Spaces können das Empfinden der eigenen Queerness unglaublich bereichern. Wir haben für euch eine Liste zusammengestellt, um Safe Spaces, Unterstützung und Gemeinschaft in München zu finden. Sie sind oft ehrenamtlich organisiert und bieten günstige und niedrigschwellige Treffpunkte für verschiedene queere Gruppen. Im Mittelpunkt steht Sichtbarkeit und Bestärkung der eigenen Identität.

LeZ (lesbisch-queeres Zentrum): ein Ort für lesbische Frauen und FLINTA*s, welcher einen offenen und niedrigschwelligen Treffpunkt für queere Menschen bietet

Diversity München: eine queere Jugendorganisation mit Jugendzentrum und -Café. Sie bilden ein Dach für viele weitere Untergruppen, wo alle bis 27 Jahre willkommen sind

Sub (Schwules Kommunikations- und Kulturzentrum): in ihrem Café bieten sie eine Anlaufstelle für schwule, bisexuelle und queere Männer* sowie trans* Personen

QueerCampus: übergreifende Hochschulgruppe, die sich für den Austausch queerer Studierender einsetzt

Initiative für Münchner Mädchen (IMMA): Verbesserung der Situation von Frauen* und Förderung der Arbeit mit Frauen*

Trans-Ident e.V.: Selbsthilfegruppe, Beratung und Unterstützung von trans* Menschen

Trans*Inter*Beratungsstelle: peer-gestützte Beratungsstelle für trans* und inter* Menschen & deren Angehörige

TransMann: bundesweiter Verein für alle ftm-trans*, inter* und genderqueere Personen zur Aufklärung und Beratung

VivaTS: Selbsthilfeverein für Menschen mit abweichender Geschlechtsidentität

Alle Organisationen veranstalten wöchentliche Treffen und planen kostenlose bis günstige Events. Hier können diejenigen fündig werden, die eher zu alkoholfreien Treffen tendieren. Konkrete Daten lassen sich auf den jeweiligen Social-Media-Kanälen oder Websites finden.

Darüber hinaus verfügt München über eine Vielfalt an LGBTIQ*-friendly spaces, sowie explizit queere Bars und Clubs. Diese Orte hosten queere Events und bieten Platz für Sexualität und Gender abseits der herkömmlichen Binärität und Heteronormativität.

Cafés und Bars

Café im Sub: Treffpunkt für queere Männer*

Ksar Bar: mittwochs häufig von queeren Männern* besucht

Café Nil: etablierte Gay-Bar

Edelheiss: bayrische Trachten, überwiegend älteres, männliches Publikum

Bar Rendezvous: gemütliche Gay Bar mit Sommerterrasse und Schlagermusik

Bar Ochsengarten: Lederfetischkneipe für Männer*

Camp: Men-only Bar, bietet Münchens größten Darkroom

Kraftwerk: Bar und Café im Glockenbachviertel

frau* (in Planung): Münchens einzige lesbische Bar für FLINTA*s

Diversity Café: queerer Begegnungsort für Jugendliche und Erwachsene bis 27 Jahre, vor allem an Mittwochabenden

Clubs & Partys

Prosecco: Drag-Shows, Pop-Partys und Karaoke

NY Club: Gay Club, freitags jüngeres, samstags älteres Publikum

Palais Bar & Club: veranstaltet jeden ersten Freitag im Monat queere Partys

Pimpernel: bekannte queere Location für Afterhours

Holey: queere Technopartys in der Roten Sonne mit sexpositiver Kultur

DJanes Delight: Veranstaltungsreihe mit lesbischen DJs mit etwas älterem lesbischem Publikum

She-La: Partyreihe und sicherer space für FLINTA* Personen mit jüngerem lesbischem Publikum

Pink Heaven: Partyreihe für lesbische und queere Frauen in der Zenneti Bar

Blitz Music Club: Technoclub, zwei queere Partys im Monat namens "Playground" und "Cruise"

Partykollektiv "Lovers Munich": Veranstaltungen mit Dance-Contests und Verkleidungen (oft in der Senatore Bar, im Utopia, Kunst Block Balve)

Veranstaltungen mit Dance-Contests und Verkleidungen (oft in der Senatore Bar, im Utopia, Kunst Block Balve) Ebenfalls vom Kollektiv “Lovers Munich”: CREAM, die erste Sex-Positive-Party Münchens

Für die Stärkung der Community sind Vernetzen und Gemeinschaft pflegen ein fester Bestandteil. Gerade in den aktuellen Zeiten ist es wichtig, sich selbst zu zeigen und die eigene Vielfalt ausgelassen feiern zu können. Die Teilnahme an queeren Events hilft, diese Strukturen auch für die Zukunft zu erhalten.