ANDERS AUF EINEN BLICK (08/06 – 14/06)

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Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Hello! Ich hoffe, eure Woche war nicht zu stressig und ihr könnt jetzt entspannt ins Wochenende rutschen. Das Wetter gibt leider richtige April-Feelings und lässt ziemlich zu wünschen übrig. Unser Newsletter wird euch dafür aber nicht hängen lassen. Also lest doch mal rein, was diese Woche bei uns alles so abging.

ALLES WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Aufreibende Energie, eine bewusst verstörende Ästhetik und eine Performance, die unter die Haut geht. Für IC3PEAK´s “Coming Home Tour” versammelten sich am 23. April 2026 zahlreiche Fans im Münchner Backstage. Mitreißend, unter tobenden Rufen, trieb das russische Musikerduo den Konzertsaal in eine melancholische Ekstase.

BAYERISCHE FUSSBALLVEREINE IN DER REGIONALLIGA BAYERN UND WARUM WIR KOMOOT NICHT MÖGEN

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!

TOM ATES GARTEN

Hörspiele und Klangexperimente finden in der Radiobühne ihren Platz. Einmal im Monat entwickelt die M94.5 Kulturredaktion zu einem Thema ganz unterschiedliche Hörstücke. Diesmal verlassen wir die hell beleuchteten Wege und tauchen in Schattenwelten ein.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Der Pride Month hat gerade einen neuen Soundtrack bekommen: Und das von niemand anderem als “Lesbian Jesus”. Die Rede ist von Hayley Kiyoko mit ihrem neuen Album “girls like girls the album”.

Hayley kennt man vielleicht noch aus dem Disney Channel Film “Lemonade Mouth”, spätestens aber seit ihrer Single “Girls like Girls” von 2015. Der Song wurde mit seinem ikonischen Musikvideo mit über 160 Millionen Views zu einer queeren Hymne der Selbstfindung. Mit ihren mitreißenden Synth-Pop Sound und gefühlvollen Texten wurde Hayley zu einer neuen Stimme für mehr Inklusion und queere Sichtbarkeit in der Pop Musik.

Basierend auf dem Hit “Girls like Girls” hat Hayley 2023 einen Roman veröffentlicht, dessen Verfilmung nächste Woche in den amerikanischen Kinos startet. Ihr neues Album erweckt die Geschichte des Films zum Leben: Gemeinsam mit anderen queeren Artists wie Gigi Perez und Young Miko singt sie von den Höhen und Tiefen der ersten Liebe. Also hört doch mal rein und genießt den Pride Month mit neuer Musik.

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MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Cupcakes Club – Heated Pop Night

Freut euch heute auf eine Nacht voller 90s-, Y2K- und Girl-Pop-Hits im Milla Club, passend zum Thema: Heated Rivalry. Ab 23:00 Uhr sorgt die Crew der Dragxbar mit ihren Shows und die neuen Resident DJs für gute Stimmung. Cupcakes sind natürlich auch am Start. Tickets kosten im Vorverkauf 9 Euro. An der Abendkasse bekommt ihr sie für 16 Euro.

Samstag: Filmnacht: FOREVER YOUNG – Filmevent mit Überraschung

Das theater VIEL LÄRM UM NICHTS feiert am Samstag seinen 40. Geburtstag! Zu diesem Anlass werden vor Ort von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr Kurzfilme, Interviews, kurze Ausschnitte und komplette Aufzeichnungen gezeigt, die seit den 80er Jahren entstanden sind. Was am Abend gespielt wird, erfahrt ihr aber erst dort. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Sonntag: Drag-Flohmarkt – Inspiration für Drag-Fans

Der Drag-Flohmarkt im PATHOS Theater bietet am Sonntag von 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr eine bunte Mischung aus Kostümen, Perücken und Make-Up für alle Dragliebhaber:innen. Hier findet ihr alles, was ihr für eure nächste Bühne oder Party braucht. So könnt ihr den Pride Month gleich in neuen Outfits rocken. Der Eintritt ist kostenlos.

UND SONST…

Packt eure Freund:innen ein, schmiedet coole Pläne und habt ganz viel Spaß dieses Wochenende, denn es gibt Spannendes zu erleben!

Fühlt euch gedrückt

Alissa