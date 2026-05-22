ANDERS AUF EINEN BLICK (18/05 – 24/05)

/ Zala Anžin und Aurelia-Theresa Rörig / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Hallihalloooo! Na, wer freut sich auf das verlängerte Wochenende? Wir bei M94.5 sind definitiv ready! Bevor wir aber mit der kleinen Pause beginnen, ist hier ein kleiner Recap dieser Woche für euch:

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Alltägliche Dinge wie Duschen, Kochen oder Zähneputzen sind für die meisten selbstverständlich. Für rund 620.000 Menschen in Deutschland gilt das jedoch nicht mehr. Denn Betroffene der Krankheit ME/CFS müssen genau abwägen, wie viel Energie ihnen für welche Aktivität noch bleibt.

Münchner Basketballer siegen souverän in Spiel 2

Der FC Bayern Basketball gewinnt auch Spiel 2 der Playoff-Viertelfinal-Serie gegen die Gladiators aus Trier. Mit einem weiteren Sieg am Samstag in Trier wäre der Einzug in die nächste Runde der Playoffs perfekt. Ein Spielbericht.

Patriarchat auf dem Arztstuhl

Weniger als die Hälfte der Frauen in Deutschland geht einmal pro Jahr, wie empfohlen, zu gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen. Dahinter steckt nicht nur ein gesundheitliches, sondern auch ein strukturelles Problem. Ein Kommentar von Victoria Moser.

Unser Album der Woche

Euphorie, Enthusiasmus und banger Songs! Genau das bekommt ihr im neuen Album von Marmozets! Nach 8 Jahren Pause ist die Band nämlich endlich zurück.

Ihr neues Album “CO.WAR.DICE” bedeutet übersetzt “Feigheit”. Mit dem Sound ist die Band aber alles andere als Feige. Das Album ist eine Mischung aus Alternative Rock, Post-Hardcore und Punk.

Der Titel ist aber auch ein Wortspiel, was auf die Hauptthemen des Albums hinweist. Getrennt in die drei Silben bedeutet CO-WAR-DICE so viel wie Gemeinschaft, Krieg und Würfel. Und genau solche inneren und äußeren Spannungen greift die Band auf dem Album auf.

Dabei sind alle 11 Songs sehr unterschiedlich. Vom ersten Song “A Kiss From A Mother”, der sehr energiegeladen ist, bis zum 7,5 Minuten langen Finale “Keep Going Darling” ist für jede:n etwas dabei!

Falls ihr also nach einem neuen Soundtrack sucht, der euch so richtig Energie gibt, dann lohnt es sich definitiv mal reinzuhören.

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MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Lost in the Mix – Tanzt ins Wochenende

Heute ab 21:30 legt im Lost Weekend das DJ Duo “Beat Mission” auf! Egal ob Charts, EDM, House oder auch 80er/90er, bei der Party ist für jeden etwas dabei. Nach dem Motto “Your party, our mission”, wartet auf euch ein abwechslungsreicher Abend mit viel toller Musik. Der Eintritt kostet 2 Euro.

Samstag: Kleidertauschparty – Günstig neue Klamotten

Dann ist die Kleidertauschparty im Nachbarschaftstreff Pasing definitiv etwas für euch! Jeder kann bis zu 10 Kleidungsstücke, Accessoires oder Schuhe mitbringen, um diese vor Ort gegen andere zu tauschen. Ebenfalls gibt es Kuchen, Kaffee und einen CO²-Spar-Rechner. Mit dem Tausch kriegt ihr also nicht nur neue Klamotten, sondern tut auch etwas Gutes für die Umwelt. Die Kleidertauschparty beginnt um 15:00 und dauert bis 17:00. Der Eintritt ist frei.

Sonntag: Daily Sunset Sip – Sommer, Sonne, Aperol

Am Sonntag ab 15:00 bis 19:00 findet in der Maxvorstadt der Daily Sunset Sip statt. Wie der Name es bereits vorwegnimmt, wird im Holzkranich Aperol und Helles ausgeschenkt, während ihr den Sonnenuntergang beobachten könnt. Der Eintritt hierfür ist frei und die Getränke und Snacks können vor Ort gekauft werden.

UND SONST…

Das wars schon mit dem Newsletter diese Woche! Wir wünschen euch ein schönes Wochenende! Viel Spaß und bis bald.

Liebe Grüße,

Zalaaaaaaaaaaaaaa