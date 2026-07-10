ANDERS AUF EINEN BLICK (06/07 – 12/07)

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Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Hellouu zusammen – der Sommer ist zurück in München. Und das ausgerechnet jetzt in der Peak Klausurenphase. Wenn ihr genug davon habt in der Bib, Zuhause oder wo auch immer über euren Uni-Aufzeichnungen oder Anki-Karteikarten zu grillen, nehmt euch doch kurz Zeit für eine Pause! Und lest am besten diesen Newsletter, denn diese Woche ist wieder ziemlich viel bei M94.5 passiert.

Alles, was uns diese Woche bewegt hat

Das belebte Studi-Zentrum von München muss wohl den wenigsten noch vorgestellt werden. Trotzdem lassen sich zwischen Bars, Cafés und Kultur noch Orte entdecken ,die ihr vielleicht noch nicht aus diesem Blickwinkel gesehen habt. Die Dienstags-Redaktion war in Schwabing unterwegs, hat mit Menschen gesprochen und Erfahrungen gesammelt, die das Münchner Bohème-Viertel von ein paar anderen Seiten zeigen.

Filmfest München 2026 – Unser Review

In der Filmfabrik wird jede Woche die Film- und Serienwelt unter die Lupe genommen. Mit Kritiken zu Kino- und Streamingstarts seid ihr immer auf dem Laufenden. Neben den wichtigsten Neuigkeiten haben in der Filmfabrik aber auch Klassiker und Blicke hinter die Kulissen Platz.

Psychedelia gegen den Algorithmus – ein Gespräch mit Helicon

Helicon sind derzeit auf Europa-Tour und präsentieren ihr im Februar 2026 erschienenes Album ARISE. Mit ihrem Auftritt im Milla-Club in München markiert die Band den vorerst letzten Stopp in Deutschland. M94.5 war dabei und hat vorab mit Frontman John-Paul Hughes gesprochen.

Unser Album der Woche

Knallige Farben, wilde Frisuren, Boygroups und ein italienischer Klempner. Wer die Vibes und Sounds der 90er mag, der wird das neue Album von Adam Lambert sicher feiern. In seinem bisher sechsten Studioalbum verarbeitet er seine persönlichen Eindrücke und Tiefschläge. Auch auf die Toxizität und Spaltung der Gesellschaft nimmt das Album Bezug. Weils eben genau das spiegeln soll hat ers einfach nur „Adam“ genannt. An vielen Stellen ist das Album deshalb auch ziemlich düster. Den Song „Am I Okay“ hat er zum Beispiel kurz nach einer schmerzhaften Trennung geschrieben. Er selbst meinte da war das Komponieren dann wie ne gute Therapie. Musikalisch bedient sich Adam stark an der 90er Soundkiste: Pop, Techno und Industrial Sounds prägen sein neues Album. Inspirieren lassen hat er sich unter anderem von Nine Inch Nails, Björk und Prince. ADAM ist seit heute draußen und ist perfekt, um mal wieder den 90er-Sound zurück ins Wohnzimmer zu holen.

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Mit M94.5 durch das Wochenende

Freitag: Nachtflohmarkt – Shoppen und Stöbern

Wer nachts auf Schatzsuche gehen will, wird im hier fündig. Auf rund 19.000 Quadratmetern gibt’s im Pineapple Park am Freitagabend ab 17:00 Uhr Vintage-Klamotten, Second-Hand-Schätze und Design-Unikate zum Stöbern. Für Essen und Trinken ist auch gesorgt. Wer Freitag keine Zeit hat, kann auch noch am Samstag vorbeischauen. Vielleicht könnt ihr euren Kleiderschrank um ein – oder auch mehrere Schätze erweitern! Der Eintritt ist frei.

Samstag: Gärtnerplatz Open-Air – Sommergefühle

Beim Open-Air am Samstag gibt’s ab 15:30 Uhr Live-Musik, DJ-Sounds und Streetfood mitten im Glockenbachviertel. Der Gärtnerplatz wird zur Sommerbühne unter freiem Himmel. Am Samstag treten viele Acts, unter anderem Sounddrift und Paul Wetz auf. Von Pop und Jazz bis hin zu Klassik mit dem gesamten Ensemble des Staatstheaters ist hier bestimmt für jeden Musikgeschmack etwas dabei! Der Eintritt ist frei.

Sonntag: Luftakrobatikshow – Schwerelos durch die Luft

Am Sonntag-Abend zwischen 19:00 und 20:00 Uhr heißt es im Gans woanders: Schwerelosigkeit. Artist*innen schwingen sich an Tuch und Ring in die Höhe und verwandeln den Innenhof in eine kleine Manege. Die Location bietet regelmäßig unterschiedliche Kulturprogramme mit Poesie-Abenden, Comedy und Feuershows. Sowas sieht man definitiv nicht jeden Abend! Der Eintritt ist frei.

Und sonst?

Das wars schon wieder mit dieser Woche! Gönnt euch bei diesen Temperaturen mal ne Abkühlung – ob mit einem Spaßgetränk oder einem Sprung in den Eisbach oder die Isar!

Lucia :))