42 °C Witzerekord in München

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Late Night 089 – das ist die Goasmaß unter den Late Night-Shows – schick, süß und immer eine wilde Mischung. Aufgespießt mit dem messerscharfen Messer der Satire erzählen wir euch von den wichtigsten und schönsten Gschichten der Woche. Ob neue Uniskandale, Münchner Schickeriagschichten oder das Insta von Söders Tochter: Hier erfahrt ihr, was München bewegt.

Late Night 089 – die beste Late Night Show Münchens! Und Stuttgarts, Late Night 0711 kann ja mal wirklich gar nichts… Falls ihr uns jetzt fragt: Hä, was soll denn jetzt auf einmal der Stuttgart-Hate?! – Tja, da machen wir es uns einfach mal genauso bequem wie die Bundesregierung und verweisen auf das neue Informationsfreiheitsgesetz, da müssen wir euch nämlich gar nichts sagen, ätsch! Spens Jahn war bei uns im Studio und steht uns Rede und Antw◼◼◼– äh, wieso ist das jetzt geschwärzt?! Naja. Außerdem in dieser Ausgabe: Das FRIENDS-Sparkassen-Spinoff mit Joey als Sparkassenberater? Und der München-Tipp der Woche: So geht der Enkeltrick noch effizienter.