ANDERS AUF EINEN BLICK (17/04 – 19/04)

/ Lea Steglich / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter soll die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Skippidi Duhhh, ich hoffe, ihr habt nicht die ersten Vorlesungen in diesem Semester gekippt, sondern seid brav in der Uni erschienen. Auch wenn das Wetter die letzten Tage eher dazu eingeladen hat, durch den Englischen Garten zu flanieren, sich auf ne Decke zu fläzen und ein Buch zu lesen. Apropos Lesen: Lest doch einfach rein, was wir in dieser Woche in der Redaktion erlebt haben …

ALLES WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Ruhige Töne, persönliche Lyrics und eine wahnsinnig starke Fanbase. Man braucht bei Mira Taylor nicht lange, um zu merken, dass sie eine Sängerin ist, die ihren ganz eigenen Raum schafft. Im Gespräch mit M94.5 redet Mira über ihre ersten Berührungspunkte mit Musik, wie persönlich ihre Songs eigentlich sind und was in der nahen Zukunft für die 22-jährige Sängerin und Songwriterin ansteht.

DIE BAYERN MACHEN DIE RIESEN AUS LUDWIGSBURG KLEIN

Die Bayern wollen ihre Tabellenführung weiter ausbauen und gehen als klare Favoriten in das Spiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg. Die Gäste können in der ersten Halbzeit zwar noch gut mithalten, brechen im dritten Viertel jedoch ein. Das Spiel endet 93 zu 59. Ein Spielbericht.

QUALIFIKATIONSWOCHENENDE DER BMW OPEN

„Spiel, Satz, Sieg“ – dieser Satz schallte am vergangenen Wochenende das erste Mal beim ATP-Turnier der BMW Open über die Plätze. Am Qualiwochenende stellten auch die deutschen Nachwuchsspieler ihr Können größtenteils unter Beweis.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Das Semester hat offiziell begonnen, die Tage werden länger und es wird wieder wärmer draußen. Big adjustments… Falls ihr darauf erstmal klar kommen müsst, dann haben wir die perfekten Sounds für euch! Der Sänger und Cartoonist Sean Solomon hat heute nämlich sein Debut Album “The World Is Not Good Enough” veröffentlicht. Mit langsamen Melodien und tiefen Lyrics ist das ein fantastischer Mood-setter für diese Zeit. Nachdem seine Band “Moaning” 2023 eine Pause eingelegt hat, fokussiert sich der Sänger auf seine Solo-Karriere. Die 8 Lieder seines langerwarteten Albums bewegen sich im Indie-Pop Genres und handeln von persönlichem Wachstum, die Herausforderungen des Lebens und die Überwindung von Hindernissen. Na neugierig geworden? Hört doch einfach mal selber rein!

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MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Kickoff fürs Frühlingsfest 🎠

Volksfestfans aufgepasst, es geht schon wieder los! Das Frühlingsfest auf der Theresienwiese vom 17. April bis zum 10. Mai. Ob ausgelassene Gaudi im Bierzelt oder doch lieber eine Runde auf dem Kettenkarussell: Mit über 100 Schausteller:innen, vielen Leckereien und einem Feuerwerk ist für alle Besucher:innen etwas dabei. PS: Zur Feier seines 60-jährigen Jubiläums findet das Frühlingsfest dieses Jahr über 3 Wochen hinweg statt.

Samstag: Hot Dogs – Pop-Up für eure vierbeinigen Freunde 🐕

Makeover mal anders! Im Hot Dogs Pop Up Store im Heiße Liebe Space finden Hundeliebhaber:innen von Geschirr über Fellpflege bis hin zu Leckerlis alles für ihre Fellnasen. Aber auch für euch ist mit Erfrischungen und Snacks bestens gesorgt. Morgen von 11:00 bis 18:00 Uhr, der Eintritt ist frei!

Sonntag: Bollywood Tanzen mit Sia 🎶

Lust, mal was Neues auszuprobieren? Wie wäre es mit Bollywood-Tanzen? Ganz egal, ob ihr Anfänger:innen seid oder schon erfahrene Profis, hier lernt ihr coole Choreos zu mitreißenden Bollywood-Sounds. Los gehts um 14:00 Uhr im Flux, doch seid schnell es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen. Der Eintritt ist frei!

UND SONST…

vielleicht wollt ihr ja bald nicht nur unseren Newsletter lesen sondern ihn auch selbst schreiben. Wir suchen zum Start des Semesters neue Redakteur:innen, die Bock auf Radio und Media haben! Das klingt nach euch? Dann schaut doch für weitere Information auf unserer Startseite vorbei!

GaLieGrü Lea 🙂